La science savait que de graves incendies de forêt en Colombie-Britannique allaient arriver et leur rapidité d’arrivée était « choquante »

L’apparition d’incendies de forêt importants et graves qui menacent les communautés année après année s’est produite plus tôt en Colombie-Britannique que ne le prévoyaient les recherches précédentes, et les experts affirment que la saison record de 2023 doit servir de tremplin pour agir.

Cette augmentation découle d’une combinaison de changements climatiques et de pratiques de gestion forestière bien ancrées, qui, ensemble, ont créé un paysage plus propice aux incendies de grande intensité et de haute intensité, explique Lori Daniels, professeure au département des sciences forestières et de la conservation de l’Université de la Colombie-Britannique.

« La société paie déjà un coût énorme pour ces incendies alimentés par le changement climatique », dit-elle.

« Ce que nous pouvons contrôler à court terme, c’est la vulnérabilité du paysage. »

Réduire cette vulnérabilité signifie transformer la façon dont le paysage diversifié de la Colombie-Britannique est géré. S’éloigner d’une approche axée sur le bois qui donne la priorité aux conifères par rapport aux feuillus moins inflammables et accélérer le brûlage dirigé sont des étapes clés vers la protection des communautés en soutenant des forêts saines et résilientes, dit Daniels.

« Plus tôt nous le ferons, mieux ce sera », ajoute-t-elle.

Daniels est le co-auteur d’un article publié par la revue à comité de lecture Nature qui a examiné les données du siècle dernier et a constaté une augmentation « brutale » de l’activité des incendies de forêt en Colombie-Britannique correspondant à une tendance au réchauffement et à l’assèchement qui a commencé au milieu des années 2000. .

La province a connu ses quatre saisons d’incendies de forêt les plus graves jamais enregistrées au cours des sept dernières années, en 2017, 2018, 2021 et 2023.

Cette saison a battu des records de superficie brûlée en Colombie-Britannique et au Canada, les incendies de forêt ayant ravagé plus de 165 000 kilomètres carrés à travers le pays.

Le document publié la semaine dernière note que les incendies de forêt ont ravagé plus de 10 000 kilomètres carrés de terres en Colombie-Britannique au cours de trois des sept dernières saisons. Entre 1919 et 2016, en seulement trois ans, plus de 5 000 kilomètres carrés ont été cultivés.

La recrudescence des incendies de forêt de grande ampleur et intenses n’est pas surprenante compte tenu des projections climatiques pour la province au cours des prochaines décennies, déclare Marc-André Parisien, chercheur scientifique au Service canadien des forêts basé à Edmonton qui a dirigé l’étude.

Cependant, les deux chercheurs affirment que cela s’est produit plus tôt que prévu.

« Selon de nombreuses projections, dans 20 ou 30 ans, on aurait assisté à une véritable amplification de ces régimes d’incendie, mais (cela s’est produit) au tournant du millénaire, donc un peu plus tôt », a déclaré le Parisien.

Daniels dit qu’elle pensait auparavant que la prochaine génération d’écologistes des incendies, et non la sienne, devrait faire face à la « nouvelle réalité » des incendies de forêt de haute intensité.

« Avoir quatre de ces saisons sur les sept dernières est choquant », dit-elle.

À mesure que les communautés s’étendent plus loin dans l’interface entre les terres sauvages et les zones urbaines, là où les forêts rencontrent le développement humain, l’article montre que les étés en Colombie-Britannique sont de plus en plus caractérisés par des conditions chaudes, sèches et venteuses qui sont propices aux incendies de forêt à une vitesse et une intensité qui dépasseraient presque certainement la suppression. efforts.

Le Parisien souligne l’importance de l’intensité des incendies.

« Si un incendie se présente sous la forme d’un mur de flammes de 30 mètres, vous ne pouvez pas faire grand-chose », dit-il. « On peut y verser beaucoup d’eau, mais cela revient à cracher sur un feu de camp. »

Les chercheurs affirment cependant que le changement climatique n’est pas le seul responsable.

La tendance au réchauffement et à l’assèchement qui a débuté au milieu des années 2000 a coïncidé avec des épidémies de dendroctones du pin qui ont laissé des pans entiers de forêts de Colombie-Britannique mortes, sèches, cassantes et propices aux incendies de forêt.

Les épidémies ont également incité le gouvernement de la Colombie-Britannique à approuver une coupe à blanc extensive afin de récupérer la valeur économique du bois tué par le dendroctone.

Après l’exploitation forestière, Daniels affirme que l’approche prédominante en Colombie-Britannique consiste à replanter des conifères destinés à nourrir l’industrie forestière.

Il est également courant d’éliminer les feuillus ou les feuillus, dit-elle, en utilisant parfois du glyphosate, l’ingrédient principal de l’herbicide Roundup.

« En foresterie, nous avons ce genre de vieux dogme selon lequel les feuillus ne font que ralentir la croissance des arbres à feuilles aiguilles et nous ne voulons donc pas qu’ils soient là », dit-elle.

Pourtant, les forêts de feuillus ne brûlent pas aussi intensément que leurs homologues de conifères.

« Si nous pouvons avoir des parcelles de forêt de feuillus et si nous parvenons activement à les entretenir pour créer des coupe-feu… nous pouvons en fait reconfigurer nos paysages pour qu’ils soient plus résilients au changement climatique et plus résistants à ces très grands incendies », explique Daniels.

Les incendies de forêt peuvent être sains pour le paysage. Il consomme des feuilles mortes, des branches et d’autres combustibles qui s’accumulent et alimentent des incendies de haute intensité, explique-t-elle.

Pourtant, la suppression agressive des incendies qui s’est intensifiée dans la seconde moitié du 20e siècle a également conduit à ce que les chercheurs appellent un « déficit d’incendie » en Colombie-Britannique, en particulier dans les forêts et les prairies proches des communautés ayant des habitations et des infrastructures à protéger.

Les données du service provincial des incendies de forêt montrent que plus de 90 pour cent des incendies entre les années 1970 et le début des années 2000 ont été détectés et éteints avant qu’ils n’atteignent une taille de quatre hectares, soulignant l’ampleur de la stratégie, dit Daniels.

Avec le réchauffement climatique mondial, Daniels affirme qu’il est essentiel que les gouvernements à tous les niveaux travaillent ensemble pour transformer la façon dont le paysage diversifié de la Colombie-Britannique est géré.

« C’est là que nous pouvons agir immédiatement. »

Les projections climatiques « nous donnent un avant-goût de ce qui s’en vient », dit-elle.

« Cet été se répétera à l’avenir, non seulement en Colombie-Britannique, mais probablement partout au Canada. »

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, se dit optimiste quant au fait qu’un nouveau système de planification du paysage forestier introduit il y a deux ans inaugurera une « nouvelle ère » de gestion forestière qui inclura la résilience aux incendies de forêt une fois qu’il sera étendu à toute la province.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le bois, le nouveau processus vise à prendre en compte une série de valeurs, notamment la biodiversité, la santé des écosystèmes et la participation communautaire, a déclaré Ralston lors d’une conférence de presse sur les incendies de forêt et la sécheresse la semaine dernière.

Le Parisien affirme que la saison des incendies de forêt 2023 est susceptible de « changer la donne » au Canada.

« Il y aura de nombreuses conversations qui pourraient déboucher sur des façons vraiment créatives et originales de gérer les terres », dit-il.

« Pour vraiment faire face à ce problème d’incendies de forêt, avec le nouveau contexte climatique, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. »

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023