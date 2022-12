La science montre comment la chasse d’eau des toilettes publiques fait exploser des particules partout

Les ingénieurs de l’Université du Colorado à Boulder sont révéler la vie secrète des toilettes publiques. Ces toilettes industrielles omniprésentes, sans couvercle, peuvent cracher de l’eau en aérosol et des gouttelettes de déchets avec le même enthousiasme qu’un acteur comique qui crache. Ouais, c’est assez grossier.

Les aérosols de dynamitage sont un problème de santé car ils peuvent propager des agents pathogènes comme E. coli ou les norovirus, des virus contagieux qui peuvent provoquer des diarrhées et des vomissements. Ces agents pathogènes peuvent également traîner dans une cuvette de toilettes, affectant potentiellement plusieurs utilisateurs.

Nous savons que les chasses d’eau sans couvercle peuvent cracher beaucoup de liquide, mais les ingénieurs ont trouvé comment le visualiser d’une manière qui se grave dans votre esprit et refait surface chaque fois que vous entrez dans des toilettes publiques. Ils ont utilisé des lasers et des caméras pour capturer et mesurer le mouvement des gouttelettes et des aérosols. Armez-vous et offrez-lui une montre :

“Si c’est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, il est facile de prétendre que cela n’existe pas. Mais une fois que vous aurez vu ces vidéos, vous ne penserez plus jamais à une chasse d’eau de la même manière.” a déclaré John Crmaldi, ingénieur de CU Boulderauteur principal d’une étude publié cette semaine dans Scientific Reports. L’article s’intitule “Les toilettes commerciales émettent des panaches d’aérosols énergétiques et à propagation rapide”, ce qui correspond exactement à ce que vous voyez dans la vidéo.

L’étude portait sur une toilette commerciale comme celles que l’on trouve souvent dans les toilettes publiques en Amérique du Nord. Les chercheurs n’ont utilisé que de l’eau du robinet et n’ont pas inclus de papier toilette ou de déchets solides.

“Nous nous attendions à ce que ces particules d’aérosol flottent en quelque sorte, mais elles sont sorties comme une fusée”, a déclaré Crimeldi. La séquence vidéo ressemble à une fusée qui se déclenche, bien que la vitesse réelle des particules ait été mesurée à 6,6 pieds (2 mètres) par seconde tout en atteignant 4,9 pieds (1,5 mètre) au-dessus des toilettes dans les huit secondes suivant la chasse d’eau.

John Crimeldi/CU Boulder/Rapports scientifiques



Les particules se sont frayées un chemin dans l’air, ont atteint le plafond du laboratoire et se sont même propagées dans la pièce. Alors que les particules plus grosses peuvent se déposer rapidement, les particules plus petites ont tendance à flotter plus longtemps.

L’étude vous donnera sûrement l’inspiration pour fermer le couvercle de vos toilettes à la maison, ce qui ralentir mais pas arrêter l’explosion des aérosols. Mais cela met en lumière la question des toilettes publiques où les toilettes n’ont pas de couvercles.

Ce n’est pas qu’une histoire d’horreur. De bonnes choses pourraient en découler. Les chercheurs affirment que la méthode au laser pourrait être utilisée pour tester de nouvelles conceptions de toilettes visant à réduire le problème de rejet d’aérosols. Cela pourrait également stimuler l’innovation dans les approches de désinfection et de ventilation. Dit Crimeldi, “Pouvoir voir ce panache invisible change la donne.”