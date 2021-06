La science, les médias répandent les peurs, ignorent les points positifs possibles

Imaginez les médias vantant de nouvelles recherches montrant que presque personne n’est mort de la grippe l’année dernière. L’information serait vraie. Aux États-Unis, seulement 600 personnes sont mortes de la grippe en 2020, en baisse de 97 % par rapport à son niveau habituel.Mais la plupart des gens reconnaîtraient que cette histoire en elle-même est incroyablement trompeuse car elle laisse de côté l’énorme fardeau de la mort de COVID-19. De même, les rapports sur l’économie mondiale en 2020 seraient sérieusement triés sur le volet s’ils ne nous parlaient que du boom économique du secteur des soins de santé. Pour être bien informé, nous devons entendre les impacts négatifs et positifs.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de changement climatique, trop souvent les reportages et les recherches se concentrent uniquement sur les impacts négatifs. Cela a un sens commercial, car les histoires d’Armageddon génèrent plus de clics, stimulent la collecte de fonds et permettent de meilleures campagnes politiques. Mais cela nous laisse mal informés.

Technologie réduisant les décès dus à la chaleur

Le mois dernier, une étude historique dans Nature Climate Change a fait les gros titres dans le monde entier. La hausse des températures due au réchauffement climatique augmente le nombre de décès dus à la chaleur, causant désormais plus d’un tiers des décès dus à la chaleur, soit environ 100 000 décès par an.

De toute évidence, il s’agit d’un récit puissant pour justifier des politiques climatiques urgentes.

Mais l’étude a omis des vérités flagrantes que même ses propres auteurs ont abondamment documentées. Les décès dus à la chaleur sont en baisse dans les pays disposant de bonnes données, probablement à cause de l’augmentation de la climatisation. C’est tout à fait clair pour les États-Unis, qui ont connu une augmentation des journées chaudes depuis 1960 affectant une population beaucoup plus importante.Pourtant, le nombre de décès dus à la chaleur a plus que diminué de moitié. Ainsi, alors que le réchauffement climatique pourrait entraîner plus de décès dus à la chaleur, le développement technologique, par exemple en Amérique, entraîne en réalité moins de décès dus à la chaleur.

Plus important,les décès par le froid l’emportent largement sur les décès par la chaleur dans le monde. Ce n’est pas seulement vrai pour les pays froids comme le Canada, mais aussi pour les pays plus chauds comme les États-Unis, l’Espagne et le Brésil. Même en Inde, les décès par froid l’emportent sur les décès par chaleur de 7 pour 1.

À l’échelle mondiale, environ 1,7 million de décès sont causés par le froid chaque année, soit plus de cinq fois le nombre de décès causés par la chaleur.

Cela est important car la hausse des températures due au réchauffement climatique réduira le nombre de décès par froid. Pourtant, l’étude Nature Climate Change a scrupuleusement décidé de ne considérer que les décès dus à la chaleur en limitant ses recherches aux quatre mois les plus chauds, ignorant le nombre de décès par froid, qui était cinq fois plus élevé.

Les morts de froid chutent à mesure que la température augmente

Dans The Lancet, certains des mêmes auteurs ont estimé les changements récents dans les décès dus à la chaleur et au froid toute l’année des années 1990 aux années 2010. De manière fiable, ils ont constaté que les décès liés à la chaleur augmentaient, mais que les décès liés au froid diminuaient encore plus dans toutes les régions et, en moyenne, deux fois plus. Cela suggère que laisser de côté les morts froides renverse le message central.

Le réchauffement climatique jusqu’à présent signifie peut-être environ 100 000 décès de chaleur supplémentaires. Mais la recherche sur l’année entière du Lancet montre que cela signifie également très probablement que nous avons évité encore plus de morts par le froid, peut-être jusqu’au double, ce qui équivaut à 200 000 morts par le froid évitées.

Le changement climatique reste un vrai problème. Il affecte de nombreux autres domaines, et même pour les décès dus à la chaleur et au froid, des augmentations de température très élevées pourraient voir les décès dus à la chaleur supplémentaires l’emporter sur les décès évités par le froid à long terme.

Mais nous ne sommes pas bien informés lorsque les récits climatiques ne nous racontent que des histoires négatives. Non seulement la technologie nous rend beaucoup plus résilients, mais pour l’instant, le réchauffement climatique nous sauve probablement plus de morts qu’il n’en cause, peut-être 100 000 vies chaque année.

Bjorn Lomborg est président du Consensus de Copenhague et chercheur invité à la Hoover Institution de l’Université de Stanford. Son dernier livre est « False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet ».