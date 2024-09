La science-fiction médiocre à boucle temporelle a besoin d’être refaite

Mesurer l’angoisse de fin de vie avec un cœur ouvert, voire la tête la plus disciplinée, un drame teinté de science-fiction Boucle Omni Le film offre quelques bons moments à ses acteurs principaux, mais s’appuie par ailleurs sur les sentiments du spectateur à l’égard de la mortalité en dehors de l’écran pour lui donner du punch. Le résultat, assez agréable mais frustrant d’être fade, existe dans un terrain d’entente émotionnel mou et mal défini – parfois amusant mais pas tout à fait drôle, et incapable (ou peu disposé) à s’engager de manière substantielle dans une mélancolie réfléchie et pénétrante.

Écrit et réalisé par Bernardo Britto, le film se déroule en Floride. Boucle Omni L’histoire se concentre sur Zoya Lowe (Mary-Louise Parker), une physicienne théoricienne qui, avec son mari Donald (Carlos Jacott), a écrit une série de manuels universitaires. Diagnostiquée avec un trou noir entre ses poumons, Zoya n’a plus qu’une semaine à vivre et est renvoyée chez elle pour passer ce temps avec sa petite famille, qui comprend sa fille Jayne (Hannah Pearl Utt).

Lorsque son nez commence à saigner lors d’une fête d’anniversaire anticipée, Zoya s’excuse, se glisse dans la salle de bain et avale une pilule régénératrice d’un flacon de son armoire à pharmacie, ce qui la ramène à l’hôpital cinq jours plus tôt. Cette réaction n’est cependant pas un coup de chance magique et ponctuel d’un médicament sur ordonnance ; cela ne gâche rien (puisque le film s’ouvre en fait avec Zoya, 12 ans, trouvant un flacon de pilules) de noter qu’elle a eu cette capacité toute sa vie d’adulte.

En conflit avec la nature terminale de son diagnostic, Zoya croise le chemin de Paula (Ayo Edebiri), une étudiante d’une université locale. Ayant besoin d’un accès au laboratoire et d’une caisse de résonance, Zoya recrute Paula pour l’aider à tenter de démêler la composition chimique des pilules, ce qui lui permettrait peut-être d’éviter la mort.

Des comédies comme Le jour de la marmotte et Palm Springs à l’action tarif comme Code source et Bord de demainLes films « en boucle » ont une riche histoire, leurs intrigues évoquant les possibilités imaginatives (et souvent la futilité) de tenter à plusieurs reprises de remettre les choses en ordre. Boucle Omnicependant, offre un traitement assez terne et rétrograde de son concept de voyage dans le temps. Après avoir injecté dans son film quelques éléments d’audace (en plus des pilules, Zoya et Paula font appel à l’aide de recherche d’un scientifique invisible qui rétrécit de manière exponentielle jusqu’à des niveaux microscopiques), le scénario de Britto n’a pas le courage d’en faire grand-chose. Pire encore, il ne traite même pas ces éléments de genre de manière honnête ou cohérente.

Alors que Boucle Omni relie un peu les points sur les sauts temporels de Zoya sur le plan professionnel (un mentor fustige son impatience, son sentiment de droit et sa paresse), le film ne s’attaque pas du tout à ce que la capacité abusée de remonter dans le temps a signifié pour ses relations personnelles. La fracture de la mémoire post-pandémique a été un terrain narratif fertile pour le cinéma indépendant, mais les origines scénarisées de Boucle Omni remontent en fait à près de huit ans, bien avant le COVID-19, comme le disait le scénario de Britto. choisi pour le laboratoire d’écriture de scénarios du Sundance Institute en 2016. Sachant cela, il est difficile d’analyser la chaîne de traçabilité de ses échecs et de déterminer s’ils proviennent d’une incorporation peu enthousiaste de notes contradictoires ou d’une tentative d’intégration de composants disparates provenant de versions entièrement différentes au fil des ans.

Si un film ne joue pas avec la supercherie de la répétition temporelle pour obtenir un effet comique, alors son engagement et sa catharsis sont nécessairement davantage liés aux élans de nostalgie de ses personnages, qui sont déformés par le temps. Un film peut canaliser son récit à travers un point de vue hautement subjectif, ou nous montrer le pouvoir d’une relation brisée réparée. Boucle Omni n’opte pour aucun des deux ; Paula en particulier n’est pas clairement dessinée, et le film se fraye un chemin à travers la seule grande scène qui a une chance de l’élever, lui donnant une motivation parallèle à celle de Zoya.

De la même manière, la famille de Zoya n’existe vraiment qu’en guise de soulagement. L’histoire d’amour du film est superficielle, ce qui est étrange, puisque Zoya et Donald sont des amoureux à l’université. Et même s’il y a des moments de tendresse posée (après chaque redémarrage, Zoya se réveille dans son lit d’hôpital, avec Jayne ronronnant simplement, « Salut, maman »), le film ne parle pas d’une famille en crise. Il ne s’enracine tout simplement pas dans quelque chose d’assez spécifique pour que l’on s’en soucie vraiment.

De plus, compte tenu de la durée considérable du film (110 minutes), il est décevant que d’autres séquences ne se développent pas vers quelque chose de plus émouvant. Deux scènes avec Zoya, l’une avec son rival universitaire et amant potentiel Mark (Eddie Cahill) et l’autre avec son fils adulte Adam (Steven Maier), laissent entrevoir une exploration plus intéressante des impacts inattendus que nous pouvons laisser sur les autres. De même, l’inclusion de la mère de Zoya, Sandra (Fern Katz), est un gâchis, ce qui ouvre la voie à un éventuel retournement de situation, du moins à une tentative thématique de faire passer la sagesse héritée d’une génération à l’autre. Hélas, les spectateurs ne comprennent même pas cela.

Il n’y a pas non plus de délices à la Charlie Kaufman à découvrir sur les marges. Le détail du trou noir dans le corps (une affection plus courante chez les astronautes ou les personnes exposées à des niveaux élevés de radiations, explique un médecin en haussant les épaules) semble tout droit sorti d’un autre film. Il en va de même pour le mini-scientifique invisible. Étant donné le manque relatif d’absurdité présent ailleurs, ces éléments ne sont pas tant des détails fantaisistes en arrière-plan que des pépites de bonbons sur un ragoût savoureux.

Si le récit du film est déficient, son package technique au moins parvient à transmettre de manière convaincante un ton détendu. La musique électronique doucement pulsée de Kaitlyn Aurelia Smith évoque une ambiance complémentaire en boucle tandis que le cadrage de la directrice de la photographie Ava Benjamin Shorr et le montage intuitif de Britto et Martin Anderson créent une collection de sentiments instantanés.

Parker est Boucle OmniC’est l’autre point positif de Zoya, et le film lui offre l’une de ses plus belles vitrines depuis des années. Même si ce n’est pas toujours sur la page, Parker communique agréablement la riche vie intérieure de Zoya en tant que femme qui accepte lentement la dure réalité selon laquelle les avantages de raccourci que lui offrent ces pilules ont à leur tour alimenté ses lacunes.

Edebiri est également très attachante. Même si sa performance emprunte des rythmes familiers, elle fait bonne figure face à Parker. L’acteur vétéran Harris Yulin, quant à lui, tire le meilleur parti d’un caméo de deux scènes dans le rôle de l’un des anciens professeurs de Zoya.

Il existe toutes sortes de moyens Boucle Omni Cela aurait pu être pire ; il est facile d’imaginer la version pompeuse, étouffante et égocentrique de cette histoire. Mais éviter d’autres problèmes de rouage ne fait pas de la narration inerte de Britto un succès, ni même une curiosité sur mesure.

Peu importe le nombre d’années sur Terre qui nous sont accordées individuellement, c’est une expérience universelle de vouloir plus, même si ce n’est pas en temps réel, du moins en moments précieux revécus. Boucle Omni Le roman aborde cette vérité de manière séduisante. Mais il s’agit surtout d’une affirmation murmurée de vérités immuables : tous les mystères ne peuvent pas être résolus, et tous les problèmes ne peuvent pas être résolus.

Directeur: Bernardo Britto

Écrivain: Bernardo Britto

Avec : Mary-Louise Parker, Ayo Edebiri, Carlos Jacott, Harris Yulin, Hannah Pearl Utt, Chris Witaske, Steven Maier

Date de sortie : 20 septembre 2024