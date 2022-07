La science est à la traîne pour les enfants avec un long COVID

Les patients souffrant de maux de tête, d’étourdissements et de nausées reçoivent des médicaments contre la douleur et la nausée et des recommandations pour un régime équilibré avec des fruits et légumes ajoutés, des graisses monoinsaturées, une faible teneur en sodium, des aliments non transformés et des grains entiers. Les enfants dont le rythme cardiaque est irrégulier ou rapide sont référés à des cardiologues et des bêta-bloquants potentiellement prescrits pour traiter leurs arythmies cardiaques, tandis que les enfants ayant des problèmes respiratoires peuvent être référés à des pneumologues et ceux souffrant de dépression à un psychiatre.

Pourtant, de nombreux patients comme Emma consultent leur médecin avec des symptômes fantômes qui n’apparaissent pas sur les scanners ou les tests sanguins.

“Nous ne voyons aucune preuve de dommages structurels au cerveau, par exemple”, déclare Malone. “Lorsque nous faisons des IRM, elles sortent souvent normales.”

Il est possible que le virus persiste chez certains patients, explique Rajeev Fernando, MD, spécialiste des maladies infectieuses et membre de la Harvard Medical School à Cambridge, MA. Les systèmes immunitaires forts des enfants repoussent souvent les problèmes qui peuvent être remarqués. Mais à l’intérieur, des fragments morts du virus persistent, flottant dans des parties cachées du corps et activant le système immunitaire longtemps après que la menace est passée.