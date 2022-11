La science des aliments réconfortants

La dinde n’est pas mon truc, mais un plat dont je ne peux pas me passer à Thanksgiving est la purée de pommes de terre enneigée de ma mère. La recette contient plus de crème sure et de fromage à la crème que de pommes de terre, ce qui explique peut-être pourquoi elle est si délicieuse. Je commence à attendre avec impatience ces pommes de terre début novembre, et j’en fais toujours assez pour que les restes durent au moins une semaine, ce qui signifie que le plat est ma capsule annuelle de pure joie. Je suis presque sûr que je les ai eu à chaque Thanksgiving depuis que je suis tout petit, et les piqûres me ramènent souvent à différentes années et à différentes salles à manger.

Comment et pourquoi certains aliments nous procurent-ils autant de plaisir ? Et que dire des types d’aliments que nous considérons comme les plus réconfortants ? J’ai demandé à un nutritionniste, à un psychologue qui étudie comment notre cerveau traite les informations sensorielles et à un nutritionniste psychiatre d’en savoir plus. J’ai appris que le goût et le contenu nutritionnel affectent la façon dont les aliments nous font sentir, mais une grande partie du bonheur que nous tirons de nos aliments préférés provient des souvenirs qu’ils suscitent pour nous et les personnes avec qui nous les apprécions.

Notre cerveau nous récompense plus pour certains aliments que pour d’autres.

Parce que la nourriture est essentielle à notre survie, notre cerveau nous récompense pour manger quoi que ce soit en libérant des produits chimiques à base d’opioïdes qui nous font nous sentir bien, a déclaré Paul Breslin, scientifique en nutrition à l’Université Rutgers et au Monell Chemical Senses Center. Mais comme le savent tous ceux qui ont déjà mangé de la tarte aux pommes, les sucreries peuvent nous faire sentir particulièrement bien. Les glucides augmentent les niveaux cérébraux de sérotonine, une substance chimique qui améliore l’humeur.

“Après avoir mangé ces aliments, nous nous sentons calmes, nous nous sentons heureux”, a déclaré le Dr Uma Naidoo, chef professionnel et psychiatre nutritionnel au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School, et auteur de “This Is Your Brain on Food”. Certaines personnes aiment les friandises plus que d’autres : une étude a révélé que les personnes particulièrement sensibles au sucré – qui peuvent détecter les saveurs sucrées à des concentrations plus faibles que d’autres et qui ont souvent une “dent sucrée” – ont des réponses de récompense cérébrale plus fortes aux aliments sucrés que les personnes moins sensibles au sucré le font.