La science derrière les vaccins | Exposant de Brantford

jpg, PG, apsmc

Contenu de l’article À l’approche de la saison de la grippe, il est temps de vous rendre chaque année à la pharmacie pour vous faire vacciner contre la grippe. La science derrière les vaccins repose sur le principe fondamental consistant à entraîner le système immunitaire à reconnaître et à combattre plus efficacement les agents pathogènes, offrant ainsi une protection sans provoquer la maladie elle-même.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Lorsqu’un agent pathogène tel qu’un virus ou une bactérie pénètre dans l’organisme, le système immunitaire l’identifie comme étranger en raison des molécules uniques, appelées antigènes, présentes à la surface de l’agent pathogène. En réponse, le système immunitaire produit des anticorps, des protéines spécialement conçues pour neutraliser ou détruire l’envahisseur. Ce processus prend du temps et lors d’une première infection, le corps peut mettre plusieurs jours à réagir efficacement. C’est pourquoi les gens tombent souvent malades avant de s’en remettre. Après une première infection, le système immunitaire conserve des cellules mémoire qui se souviennent des antigènes spécifiques de l’agent pathogène. Si le même agent pathogène envahit à nouveau, ces cellules mémoire déclenchent une réponse plus rapide et plus forte, empêchant souvent la maladie.

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les vaccins utilisent cette fonction de mémoire en exposant le système immunitaire à des composants inoffensifs d’un agent pathogène – soit une forme affaiblie du virus vivant, un virus inactivé ou simplement des fragments de l’agent pathogène – sans provoquer la maladie. Cette exposition incite le système immunitaire à produire des anticorps et des cellules mémoire comme s’il avait rencontré le véritable agent pathogène. Lorsque la personne vaccinée rencontre plus tard le véritable agent pathogène, son système immunitaire est prêt à réagir rapidement et efficacement. Il existe plusieurs types de vaccins, chacun étant conçu pour induire une réponse immunitaire de différentes manières. Les vaccins vivants atténués utilisent une forme atténuée du virus qui peut se répliquer mais ne provoque pas de maladie chez les individus en bonne santé. Des exemples de vaccins vivants atténués comprennent ceux contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), ainsi que contre la varicelle. Ces vaccins confèrent généralement une immunité durable après seulement une ou deux doses, car ils imitent fidèlement une infection naturelle. Cependant, ils ne conviennent pas aux personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les vaccins inactivés, quant à eux, utilisent des virus ou des bactéries qui ont été tués ou inactivés. Ces vaccins, comme ceux contre l’hépatite A ou la polio, ne peuvent pas se reproduire ni provoquer de maladies, ce qui les rend plus sûrs pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cependant, ils nécessitent souvent des doses multiples ou des injections de rappel pour maintenir l’immunité, car la réponse immunitaire à un agent pathogène inactivé n’est généralement pas aussi forte que celle à un agent vivant. Les vaccins sous-unitaires, recombinants et conjugués ne contiennent que des parties spécifiques de l’agent pathogène, telles que des protéines ou des sucres, pour stimuler une réponse immunitaire. Ces vaccins, comme ceux contre le virus du papillome humain (VPH) et l’hépatite B, sont hautement ciblés, ce qui signifie qu’ils réduisent le risque d’effets secondaires tout en offrant une protection efficace. Une autre catégorie, les vaccins anatoxines, comme ceux contre le tétanos et la diphtérie, utilisent des toxines inactivées produites par des bactéries pour entraîner le système immunitaire à combattre les effets nocifs de la toxine sans exposer l’individu à la bactérie elle-même.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Plus récemment, les progrès de la biologie moléculaire ont conduit au développement de vaccins à ARNm, une nouvelle technologie vaccinale très efficace. Au lieu d’utiliser le virus lui-même ou une partie de celui-ci, les vaccins à ARNm, tels que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre la COVID-19, fournissent un schéma de la protéine de pointe du virus aux cellules du corps. Ces cellules produisent alors la protéine Spike, qui est inoffensive en soi, déclenchant une réponse immunitaire. Les vaccins à ARNm se sont révélés très efficaces dans la prévention des maladies graves et peuvent être développés rapidement, ce qui en fait un outil précieux pour répondre aux pandémies. L’immunité collective se produit lorsqu’une partie suffisamment importante de la population est vaccinée, réduisant ainsi la quantité globale d’agent pathogène en circulation. Cela rend plus difficile la propagation de la maladie, offrant une protection indirecte aux personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nouveau-nés ou les personnes souffrant de certaines conditions médicales. L’immunité collective a joué un rôle déterminant dans le contrôle, voire l’éradication des maladies. Par exemple, de vastes campagnes de vaccination ont permis l’éradication de la variole, l’une des maladies les plus mortelles de l’histoire. De même, la polio a été presque éradiquée dans le monde grâce aux efforts de vaccination.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Malgré les preuves accablantes soutenant l’innocuité et l’efficacité des vaccins, l’hésitation à l’égard de la vaccination reste un défi. Cette réticence à vacciner, alimentée par la désinformation et les malentendus, peut conduire à des épidémies de maladies évitables. Par exemple, la baisse des taux de vaccination contre la rougeole a entraîné des épidémies dans des zones où la maladie était auparavant maîtrisée. La sécurité des vaccins est un aspect essentiel de leur développement et de leur utilisation. Avant qu’un vaccin ne soit approuvé pour un usage public, il doit être soumis à des tests rigoureux au moyen d’essais cliniques afin d’évaluer sa sécurité et son efficacité. Ces essais impliquent des milliers de participants et sont menés en plusieurs phases pour identifier les effets secondaires potentiels. Une fois qu’un vaccin est approuvé, son innocuité continue d’être surveillée grâce à des systèmes de surveillance post-commercialisation. Bien que les vaccins puissent provoquer des effets secondaires légers, tels qu’une douleur au site d’injection ou une légère fièvre, les effets secondaires graves sont extrêmement rares. Les avantages de la vaccination – prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès – dépassent de loin les risques.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les vaccinations sont la pierre angulaire de la santé publique, évitant des millions de décès chaque année et contribuant au contrôle et à l’élimination des maladies infectieuses. En exploitant la puissance du système immunitaire, les vaccins constituent un moyen sûr et efficace de protéger les individus et les communautés contre un large éventail d’agents pathogènes. Les progrès continus dans la technologie des vaccins promettent d’élargir encore l’éventail des maladies pouvant être évitées, garantissant ainsi que la vaccination reste un outil essentiel pour préserver la santé humaine. Tim Philp aime la science depuis qu’il est en âge de lire. Ayant travaillé toute sa vie dans des domaines techniques, il partage chaque semaine son amour de la science avec ses lecteurs. Il peut être contacté par courriel à : [email protected]

Contenu de l’article