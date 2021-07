La science derrière l’envoi d’objets dans l’espace

Depuis que les humains ont réalisé la technologie du voyage dans l’espace, de nombreux objets de la Terre ont été lancés en dehors de la planète. Ce ne sont pas seulement les humains qui se sont rendus dans l’espace, mais des objets aléatoires comme une pépite de poulet, un samosa et un dogecoin, entre autres, qui ont été envoyés dans l’espace. Mais vous êtes-vous déjà demandé « comment » ? Avec de multiples technologies et expériences, les scientifiques ont trouvé des moyens créatifs de projeter des objets dans l’espace. Une réponse simple à la façon dont les objets sont envoyés dans l’espace serait l’utilisation de propulseurs. Cependant, pour envoyer quelque chose comme un samosa dans l’espace, une fusée de haute technologie n’est pas nécessaire. Le moyen le plus économique d’envoyer des objets aléatoires dans l’espace est de les attacher avec un ballon météo.

Une entreprise appelée Sent Into Space, fondée par les ingénieurs mécaniciens britanniques Chris Rose et Alex Baker, a été la première à avoir exploré cette technologie. En décembre 2010, le duo a envoyé un ballon dans l’espace et a mis en ligne la vidéo de leur voyage sur YouTube. Anciens doctorants à l’Université de Sheffield, en Angleterre, Chris et Alex ont acheté un ballon météo à vendre sur eBay et un tracker satellite et ont construit une charge utile à partir de restes de mousse trouvés dans l’atelier de leur département.

Le 17 décembre 2010, ils ont lancé leur création depuis un champ à Ashbourne, dans le Derbyshire, récupérant la charge utile plusieurs heures plus tard dans l’Essex. Les images enregistrées par la caméra attachée au ballon météo ont été regroupées pour former une image panoramique de la Terre et ont qualifié le projet de réussite. Ils ont mis en ligne la vidéo de leur lancement sur YouTube. Depuis, plusieurs entreprises et universitaires ont pris contact avec l’entreprise pour travailler sur leurs projets. L’équipe de 12 personnes a même envoyé une tarte à la viande et aux pommes de terre dans l’espace dans le cadre d’un coup marketing pour une marque.

Alors, comment fonctionne le ballon météo ?

Un kit de lancement typique utilisé pour envoyer des objets dans l’espace comprend un ballon, un parachute, un conteneur pour la charge utile, des dispositifs de suivi et un système informatique qui enregistre les données, y compris le GPS, l’altitude, la pression, l’humidité, la température et l’accélération. L’autorisation de l’autorité locale de l’aviation civile est également obligatoire. Le ballon utilisé pour lancer les objets dans l’espace est rempli d’hélium. Le site de lancement doit être un terrain dégagé sans aucun obstacle en vue. Les conditions météorologiques jouent également un rôle majeur dans le déroulement de la montée et de la descente du ballon météo. La caméra doit être solide et bien placée pour enregistrer les événements.

Une fois que le ballon atteint sa hauteur optimale, la pression dans le ballon diminue et il se dilate jusqu’à ce qu’il éclate enfin. Lorsque le ballon éclate, un parachute s’ouvre et il faut environ une heure pour redescendre. Avec l’aide du suivi GPS, on peut prédire où le ballon va atterrir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici