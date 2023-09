La science de l’information quantique est rarement enseignée au lycée – News Center

Par Karen J. Matsler, professeure adjointe en pratique, Université du Texas à Arlington

La première fois que j’ai entendu parler de la science de l’information quantique, j’assistais à un atelier de formation des enseignants au Canada en 2008.

Je savais déjà que la science quantique était la étude des plus petits objets de la nature. Je savais aussi que la science de l’information était l’étude des ordinateurs et d’Internet. Ce que je ne savais pas, c’est que science de l’information quantique – parfois appelé QIS – était un nouveau domaine scientifique et technologique, combinant les sciences physiques, les mathématiques, l’informatique et l’ingénierie.

Jusque-là, je n’avais pas réalisé à quel point QIS était la clé de nombreux objets du quotidien, comme les téléphones portables, les satellites, les appareils IRM, les lasers, la cybersécurité et la technologie solaire. J’étais professeur de physique et je ne le savais pas, donc je savais que les autres professeurs non plus. Et s’ils ne le savaient pas, cela signifiait que les élèves de la maternelle à la 12e année ne l’apprenaient certainement pas.

Je me suis engagé à faire un meilleur travail en enseignant ces concepts dans ma propre classe et aux enseignants que je mentore. Mais j’ai rapidement découvert des obstacles importants.

Ces obstacles comprennent :

• Manque de matériel sur la science de l’information quantique que les élèves du secondaire peuvent comprendre.

• Financement limité et opportunités de développement professionnel des enseignants axés sur la science de l’information quantique.

• Absence d’État ou de gouvernement fédéral normes de la science de l’information quantique pour que les écoles suivent.

Avec l’aide de collègues, j’ai organisé Le quantique pour tous en 2020 pour aider les enseignants du secondaire à soutenir l’enseignement des sciences de l’information quantique. Le projet a reçu près d’un million de dollars de financement de la Fondation nationale de la science. L’objectif de la bourse est d’aider les étudiants à devenir intelligence quantique en enseignant de la maternelle à la 12e année éducateurs comment enseigner le QIS.

Les emplois quantiques sont partout

D’un point de vue sociétal, il existe de nombreux raisons d’investir en éducation quantique au niveau secondaire.

Le marché des technologies de l’information quantique est sur le point de valoir 44 milliards de dollars d’ici 2028. Pourtant, une étude estime une pénurie majeure de talents dans l’industrie – avec un nombre d’emplois vacants supérieur d’environ 3 à 1 au nombre de candidats qualifiés.

Ne pas avoir de connaissances fondamentales dans le domaine peuvent empêcher les étudiants de poursuivre ces emplois hautement rémunérés. Les salaires annuels peuvent commencer à environ 100 000 $ pour les ingénieurs, développeurs et scientifiques quantiques. Les physiciens quantiques peuvent gagner jusqu’à 170 000 $.

Bien qu’il existe un besoin de talents en sciences quantiques dans de nombreux secteurs, l’un des plus critiques est celui de la sécurité nationale.

la sécurité nationale

Historiquement, d’énormes progrès scientifiques et technologiques ont été réalisés aux États-Unis lorsque les politiciens investissent dans des efforts qu’ils jugent essentiels à la sécurité nationale – pensez à course spacialeoù le Les États-Unis ont dépensé 257 milliards de dollars sur 13 ansou la bombe atomique qui a coûté environ 30 à 50 milliards de dollars sur quatre anstous deux en dollars d’aujourd’hui.

En 2016, le gouvernement américain a reconnu l’importance de la science de l’information quantique pour maintenir l’avantage stratégique du pays lorsque la Chine a lancé le premier satellite quantique au monde, présentant son programme spatial et technologique émergent. Les chefs militaires américains s’inquiétaient également du fait que la Chine soit sur le point de créer outils de communication « à l’épreuve du piratage » bien plus sophistiqué que les designs américains. Cela soulève la question de savoir quelle nation dominera depuis l’espace en temps de crise.

Le Center for New American Security, un groupe de réflexion basé à Washington, a averti que l’accent mis par la Chine sur la science quantique dans le cadre de ses efforts de recherche, pourrait aider ce pays surpasser les États-Unis en tant que superpuissance économique et militaire.

En 2018, le Loi sur l’Initiative nationale quantique a été promulguée « pour accélérer la recherche et le développement quantiques » et « développer un pipeline de main-d’œuvre en science et technologie de l’information quantique ». Cependant, l’initiative manquait de détails sur la manière dont cette main-d’œuvre serait développée.

Enseignement des sciences quantiques

Avec un nouvel accent national sur la science de l’information quantique, le Réseau quantique national a été lancé en 2020 pour aider à soutenir et coordonner les efforts d’éducation de la maternelle à la 12e année, à élargir les outils d’apprentissage disponibles et à créer des opportunités permettant aux étudiants d’envisager leur rôle dans une main-d’œuvre quantique.

Le lieu le plus logique pour s’initier à la science de l’information quantique serait un cours de physique au lycée. Cependant, jusqu’à 16% à 39% des lycéens ne fréquentez pas les écoles secondaires où la physique est proposée chaque année.

Le développement professionnel traditionnel se concentre sur l’enseignement à l’enseignant plutôt que sur l’aide à l’enseignant pour se préparer à enseigner. C’est pourquoi moi-même et d’autres chercheurs étudions l’efficacité d’un modèle de développement professionnel différent. Les composants du modèle incluent l’enseignement du contenu par d’autres professeurs de sciences.

Notre modèle forme les enseignants une semaine, puis leur permet d’enseigner aux élèves lors d’un camp la semaine suivante pendant que les informations et les techniques sont encore fraîches. Des recherches ont montré que cette approche est plus efficace que de faire des ateliers d’été qui ne permettent aux enseignants de mettre en pratique ce qu’ils ont appris que bien plus tard.

Ce modèle permet également aux enseignants de gagner en confiance alors qu’ils mettent en pratique les techniques d’enseignement avec d’autres professeurs de sciences, ce qui le rend plus probable ils mettront en œuvre ces connaissances dans leurs propres cours. Les leçons développées par le projet peuvent être intégrées aux programmes STEM existants – sciences, technologies, ingénierie et mathématiques – ou enseignées en tant que sujets autonomes.

Parmi les exemples de leçons de sciences de l’information quantique qui ont été développées, citons la lévitation, où les élèves apprennent les bases de supraconducteurs et lévitation quantique. Ces concepts sont déjà utilisés dans des applications telles que Trains maglev, qui utilisent des aimants pour flotter silencieusement au-dessus des rails au lieu d’utiliser des roues. Il y a beaucoup de avantages à ce type de voyagenotamment l’efficacité énergétique, moins de déraillements, moins d’entretien et moins d’impact sur l’environnement.

D’autres leçons concernent la compréhension de la cryptographie et de la cybersécurité. Cryptographie est la technique de codage des informations – ou de cryptage – afin qu’elles ne puissent être lues que par le destinataire prévu, tandis que la cybersécurité est le processus ou les procédures prises pour assurer la sécurité des informations dans les appareils et les réseaux.

Alors que les districts et les enseignants commencent à mettre en œuvre les concepts des sciences de l’information quantique, mes collègues et moi recueillons les commentaires des enseignants sur l’efficacité de leurs cours et l’engagement des élèves. Ces commentaires seront utilisés pour expliquer comment ajouter des informations quantiques dans davantage de leçons.

Si ce nouveau modèle de formation des enseignants fonctionne, il pourrait être étendu à l’échelle nationale.

Ce type de développement professionnel peut être coûteux en raison du temps dont les enseignants ont besoin pour apprendre le contenu et accroître leur confiance en eux. Mais ne pas préparer les étudiants aux emplois de demain pourrait s’avérer encore plus coûteux si les États-Unis cèdent leur place dans la technologie quantique, permettant ainsi à des pays comme la Chine d’affirmer leur suprématie dans ce domaine.

