Nous aimons Survivant pour le drame, et les angles morts, et l’aventure, et les défis, et son hôte parfois impertinent. Mais Survivant est rempli de nombreux moments de calme. Entre les compétitions sportives, les voyages dans des lieux où il se passe de bonnes choses et les conseils tribaux, il y a des moments où les joueurs peuvent simplement se détendre (un peu) et profiter de la majesté de Dame Nature.

Ce qui nous amène à une scène du Survivant 46 finale qui s’est terminée dans la salle de montage. Il comprend l’un de ces moments calmes qui ont marqué le début du jour 24 et que vous n’avez pas vu dans l’épisode, mais nous avons cet extrait exclusif tout préparé et prêt à être apprécié.

La scène commence sur la plage alors que les cinq derniers saluent le nouveau jour, complété par un magnifique lever de soleil. Même après tout le drame de Maria Shrime Gonzalez qui vient de tenter de prendre au dépourvu son allié numéro un en Charlie Davis, et de Charlie qui a envoyé son autre proche allié Q Burdette au jury, le groupe semble heureux d’avoir atteint la finale. épisode, se référant même à eux-mêmes comme les «cinq derniers». Pourtant, ils ne parviennent pas à se débarrasser de Jelinsky. « Sommes-nous les derniers moins deux aujourd’hui ? » demande Maria. LA LÉGENDE DE JELINSKY NE MOURIRA JAMAIS !

Ben Katzman, Maria Shrime Gonzalez, Kenzie Petty, Charlie Davis et Liz Wilcox sur « Survivor 46 ».

CBS



Mais Ben Katzman profite également de l’occasion pour réfléchir un peu plus et considérer le chemin parcouru par lui et les autres. « Évidemment, c’est un rêve pour un Survivant fan pour faire les cinq derniers », dit-il à la caméra. « Et en plus de ça, j’adore les cinq derniers. Nous avons Kenzie, qui est le meilleur chien. Charlie est le meilleur chien. Liz est comme la Tracy Ullman de Survivantet Maria est une force avec laquelle il faut compter.

Ben commence également à réfléchir à sa place dans le jeu et à concilier travail et plaisir. «Je pense que mon jeu consistait à être digne de confiance et social», dit-il. « Oui, c’était difficile, mais j’ai réussi quelques mouvements et je me suis fait de vrais amis. » Quant à l’ambiance autour du camp, Ben la compare au fait de voir la ligne d’arrivée devenir nette, mais de ne pas non plus retirer complètement le pied du pied. « Pour moi, je suis juste dans cette dernière semaine de lueur au lycée, je dis au revoir à tout le monde, mais je réalise qu’il nous reste quelques examens à passer », dit-il. « Et mon intuition m’a dit que je pouvais le faire jusqu’au bout. »

Ben Katzman dans « Survivor 46 ».

CBS



Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Et il le ferait, même en remportant le dernier défi d’immunité alors qu’il était complètement privé de sommeil. Bien que Ben n’ait finalement obtenu aucun vote du jury lors du conseil tribal final – tombant finalement face au vainqueur Kenzie Petty (cinq voix) et au finaliste Charlie Davis (trois voix) – il a prouvé qu’il avait le courage (sans parler des lourdes voix). métal !) pour tenir la distance.

Découvrez la scène supprimée exclusive ci-dessus, ainsi que tous nos autres Survivant 46 couverture finale comprenant des entretiens avec les cinq derniers et le jury ainsi que notre récapitulatif complet de l’épisode et un aperçu de la saison prochaine.