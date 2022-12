La scène supprimée bizarre de “Love Actually” fait perdre la tête aux gens

L’un des plus aimés Films de Noël tomber du bas chaque année aurait pu être très différent. Love Actually de 2003, écrit et réalisé par Richard Curtis, a une scène supprimée qui tourne chaque année, révélant une histoire bizarre pour l’un des personnages principaux.

Dans la scène, Sam (Thomas Brodie-Sangster), le jeune garçon qui est tombé amoureux de sa camarade de classe américaine Joanna (Olivia Olson), court à travers l’aéroport pour lui dire comment il se sent avant qu’elle ne retourne aux États-Unis. Dans la version supprimée de cette scène, Sam se révèle être un gymnaste qualifié, qui franchit une porte de sécurité, fait la roue sur les bagages et descend d’une passerelle au deuxième niveau comme s’il faisait une routine de barres asymétriques aux Jeux olympiques.

Oui, c’est réel.

C’est votre devoir de vacances de vous assurer que tous ceux que vous connaissez sont au courant de l’intrigue secondaire supprimée dans Love Actually où le petit garçon est un gymnaste entraîné. pic.twitter.com/Za2pzGVn6H —Patrick Fisackerly (@fisackerly) 3 décembre 2022

“Dans les versions originales du film, il y avait beaucoup de mentions sur le fait que Sam, le petit garçon, était un brillant gymnaste”, Curtis a dit de la scène supprimée, “et vous l’avez vu avec désinvolture quand il était très triste d’être brillant dans un gymnase, en quelque sorte de faire des doubles rebondissements et de ne pas en tirer du tout de joie.”

“Quand il est arrivé à l’aéroport et qu’il a dû se précipiter à travers l’aéroport, il a mis en jeu ses prouesses en gymnastique, et c’est très approximatif de ce qu’il aurait été”, a déclaré Curtis.

“Dans le film, il y a un petit garçon [Thomas]. Son père, Liam Neeson, et lui parlent et il y a une ligne jetable qui est, “Je vais au club de gym, papa”, et dans la chambre du garçon sur le mur, il y a des photos de gymnastique”, a déclaré le coordinateur des cascades. Lee Sheward a dit à Metro en 2020.

Sheward a déclaré que la production devait construire tout un terminal d’aéroport à Shepperton Studios et installer des barres isométriques dans la structure du toit. Ensuite, les cascadeurs ont mis en scène les sauts, les sauts et les culbutes.

Mais la séquence ne correspondait pas au film fini.

“Bien qu’il se soit excusé auprès de moi quand je l’ai vu ensuite, Richard Curtis l’a laissé tomber du montage final parce qu’il a dit que ça ne ressemblait pas vraiment à ce genre de film”, a déclaré Lee. “Ainsi, toutes les dépenses, les coûts de construction et de tournage ne sont pas dans le film!”

Sur la base de ces réactions, Curtis a pris la bonne décision.

“Le double du corps est si manifestement un adulte adulte”, a écrit un utilisateur de Twitter.

jfc le double du corps est si manifestement un adulte adulte – Josh Clayton (@JoshClayton) 3 décembre 2022

“Je passe toujours de la course à la roue quand j’ai besoin d’une pointe de vitesse”, a écrit un autre.

Je passe toujours de la course à la roue quand j’ai besoin d’une pointe de vitesse. – OX .oO (parodie) (@HueSatLight) 3 décembre 2022

“Je suis déchiré entre croire absolument que c’est réel et ne pas croire que cela pourrait être réel”, a écrit un autre utilisateur.

Je suis déchiré entre croire absolument que c’est réel et ne pas croire que cela pourrait être réel. – chiot pokey (@Whatapityonyou) 3 décembre 2022