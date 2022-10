La scène St. Charles accueillera un duo dans « A Night of Song » – Shaw Local

ST. CHARLES – Profitez de l’art et de la passion de deux chanteurs polyvalents – Jeorge Holmes et Marisa Buchheit – à 19 h 30 le 15 octobre dans le centre historique de la communauté Baker au centre-ville de St. Charles.

La performance, mettant en vedette une variété de chansons allant de Broadway à l’opéra et à d’autres catégories populaires, marque le retour de la série de concerts “Saturday Night Lights” produite par le Norris Cultural Arts Center, selon un communiqué de presse.

Pour plus d’informations et un lien vers la billetterie en ligne, visitez www.NorrisCulturalArts.com.

Le baryton/ténor Jeorge Holmes interprète un vaste répertoire de chansons d’Elvis à Pavarotti, du blues à Broadway, de la pop à l’opéra, du gospel chrétien au big band.

Marisa Buchheit, qui a représenté son état à Miss America en tant que Miss Illinois 2014, est une soprano qui a joué dans des productions acclamées par la critique à travers le monde dans des opéras, des concerts et des comédies musicales. Ses faits saillants récents incluent un rôle principal dans la première américaine de “The Flower of Hawaii” avec Folks Operetta, ses débuts en tant que reine de la nuit dans “The Magic Flute” de Mozart avec le Southern Illinois Music Festival, des performances en solo avec l’orchestre symphonique d’Elgin et Peoria. orchestres, ainsi que des représentations de l’hymne national pour les Chicago Cubs, les Chicago Bulls, le City Club de Chicago et le Chicago Air & Water Show.

Elle a obtenu sa maîtrise en opéra de l’Université DePaul et son baccalauréat du Cleveland Institute of Music. Elle est co-fondatrice du trio soprano Très Belle » et est directrice musicale de l’église luthérienne Concordia.

Chaque billet payé pour “Jeorge Holmes et Marisa Buchheit : une nuit de chanson” comprend des coupons (distribués aux invités à leur arrivée au centre communautaire Baker) pour des boissons gratuites, y compris de la bière, du vin et des boissons non alcoolisées.

Le centre communautaire Baker est situé au 101 S. Second St. (Route 31), St. Charles, et est entièrement accessible.