La scène SRK de ‘Kal Ho Naa Ho’ est la performance masculine préférée de Twitter sans crier

De nos jours, les films et les performances d’acteur ont tendance à virer partout avec des dialogues forts et à haute tension qui empêchent parfois les gens d’absorber la véritable substance de la scène. Jouer, c’est jouer des scènes honnêtement dans des conditions fictives plutôt que de simplement mémoriser des répliques et de parler de manière conversationnelle avec une émotion occasionnelle.

Un utilisateur de Twitter a récemment posé une question qui vous laisserait dans une profonde réflexion. L’utilisateur a demandé aux gens de partager avec lui des scènes ou des films qu’ils considèrent comme parmi les meilleures performances masculines qu’ils aient jamais vues, qui privilégient la profondeur du jeu au-dessus de la théâtralité et des dialogues trop bruyants. L’utilisateur a reçu un tas de réponses sur le fil Twitter, cependant, ce qui a attiré notre attention était un commentaire qui cite le film emblématique des années 2000 Kal Ho Naa Ho qui peut encore nous faire pleurer et sourire simultanément.

L’utilisateur qui a lancé le fil Twitter a demandé: “Qu’est-ce qu’une bonne performance d’acteur masculin là où il ne crie pas?” journal pour protéger Rohit (Saif Ali Khan) et dit tout ce qu’il ressentait vraiment pour Naina (Preity Zinta). Cette scène romantique emblématique clouée par Shah Rukh Khan, qui est présenté comme le roi de la romance à Bollywood, est gravée dans le cœur de tous ses fans.

L’utilisateur partageant le clip de Kal Ho Naa Ho écrit: “Oh mon Dieu, j’ai une scène pour toi.” Internet a accepté. Le public a été ému aux larmes par le jeu magistral de Shah Rukh Khan dans cette séquence unique, qui a parfaitement capturé chaque mot et chaque sentiment qu’il voulait leur transmettre.

La section des commentaires du tweet avec le clip vidéo avait également plusieurs utilisateurs louant la performance de Shah Rukh Khan et se souvenant de l’époque où Shah Rukh Khan était à son apogée.

Un utilisateur a commenté “C’est le seul film de Bollywood des années 2000 auquel je puisse penser où l’écriture et l’intrigue sont bonnes, charmantes et pleines d’esprit et ont assez bien vieilli aussi”, faisant allusion à l’impact qu’il a eu sur le public.

c’est le seul film de Bollywood des années 2000 auquel je puisse penser où l’écriture et l’intrigue sont bonnes, charmantes et pleines d’esprit et ont plutôt bien vieilli aussi https://t.co/Cez13WEnn4— vacancier (@hitdvm) 13 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit: “Quand Bollywood avait du sens.”

« Uff n’avait pas vu ça depuis une éternité. Shah Rukh classique », a lu un autre commentaire.

Cette vidéo rappelle de bons souvenirs de Shah Rukh Khan et de ses films romantiques, quelques jours avant sa prochaine sortie Pathaan.

