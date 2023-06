La scène post-générique de Flash, expliquée

Un film de super-héros sans aucun projet de suite ou d’avenir peut-il avoir une scène de générique ?

Si nous utilisons Le flash à titre d’exemple, oui ! Le film, mettant en vedette Ezra Miller en tant que héros ultra-rapide, a une scène de générique à la toute fin.

Alors que le film se termine avec Barry sauvant le monde de lui-même, protégeant le multivers (y compris un étrange, CGI’d Christopher Reeve) et revenant à sa chronologie normale, l’avenir de Flash semble entièrement dépendant de la quantité de ce film. Warner Bros. n’a annoncé aucun projet Flash à venir dans sa liste initiale de projets télévisuels et cinématographiques. Cela pourrait cependant changer, car les horaires peuvent changer pour les propriétés qui connaissent un grand succès.

Cependant, les scènes de génériques de films de super-héros ont tendance à fonctionner comme des mini publicités pour les choses à venir. Donc, s’il n’y a pas de projet en cours, qu’est-ce qu’une scène supplémentaire va faire pour ce héros ?

La réponse, semble-t-il, est de taquiner ce qui reste : Aquaman !

Dans la scène du générique, qui arrive à la toute fin, on retrouve Barry Allen et Arthur Curry (Jason Momoa) qui traînent. Barry raconte à un Arthur visiblement ivre ses aventures et dit que dans tout le multivers, Arthur est toujours Aquaman. C’est bizarre, comme l’explique Barry, parce qu’il a rencontré différents Bruces Wayne et d’autres, mais Arthur est toujours le même. Arthur se saoule alors un peu trop et tombe, tête la première, dans une flaque (dégoûtant). Barry demande si Arthur a besoin de quelque chose, ce à quoi Arthur répond qu’il aimerait un autre verre, avant de faire une petite sieste dans la flaque d’eau (oui, toujours dégoûtant).

Cette scène fonctionne plus comme un teaser avec une légère blague à l’intérieur.

Aquaman et le royaume perdudans lequel Momoa joue, La sortie est prévue pour le 20 décembre. Rassembler Flash et Aquaman et établir leur relation laisse entrevoir la possibilité d’un camée Flash dans ce film. Après tout, les deux n’ont pas été vus ensemble canoniquement depuis 2017 Ligue des Justiciers. Leur chimie était sans doute l’une des meilleures parties d’un film intermédiaire.

L’autre raison pour laquelle cette scène semble si importante est que l’univers prévu de Warner Bros. des super-héros de DC semble être pratiquement abandonné maintenant. Warner Bros. a nommé Peter Safran et le réalisateur James Gunn comme nouveaux chefs créatifs de l’univers de la bande dessinée DC du studio, et avec cette décision, Gal Gadot, Henry Cavill et Ben Affleck ont ​​apparemment tous été libérés de leurs contrats et ne peuvent plus (camées à part) reprennent leurs rôles de Wonder Woman, Superman et Batman. Momoa et Miller sont les deux dernières grandes stars à jouer leur Ligue des Justiciers personnages. Il n’est pas clair s’il y a un avenir pour l’un ou l’autre dans Warner Bros. nouvel univers de super-héros. Safran et Gunn ont laissé entendre qu’il pourrait y avoir une trilogie pour Aquaman, mais il y a aussi une rumeur courante selon laquelle Momoa est envisagée pour jouer un anti-héros de DC nommé Lobo.

La blague sur le fait qu’Arthur est le même personnage dans le multivers semble être une douce reconnaissance – peu importe ce qui se passe ensuite – de la façon dont Momoa a donné vie à Aquaman.