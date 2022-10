La scène post-générique de Black Adam marque le retour d’un super-héros

Ce message contient des spoilers concernant le film Adam Noir.

En ce qui concerne les tendances récentes, les scènes post-crédits ont doublé d’énormes annonces de casting – Harry Styles, Charlize Theron et Brett Goldstein ont tous rejoint le MCU via des scènes de générique – mais Warner Bros. Adam noir a résisté à la tendance … en l’utilisant pour ramener un super-héros bien-aimé.

Après avoir été réveillé d’un sommeil de 5 000 ans, lutté contre des mercenaires, combattu les super-héros connus sous le nom de Justice Society (à ne pas confondre avec la Justice League), et fait équipe avec ces mêmes super-héros pour vaincre un seigneur démon, il est clair que Black Adam (Dwayne Johnson) va être un acteur majeur, un anti-héros imminent dans l’univers DC.

Dans la seule scène du générique du film, Black Adam rencontre un drone d’Amanda Waller (Viola Davis). Waller, qui est responsable de divers groupes de super-héros dans l’univers étendu de DC, y compris la Justice Society (introduite dans le film) et la Suicide Squad (à la fois le bon et le mauvais), s’est affronté avec Black Adam tout au long du film, mais lui dit maintenant qu’il est en sécurité. Elle dit qu’elle n’interférera pas avec ses affaires s’il reste dans le pays de Kahndaq. Kahndaq, comme l’explique le film, est la maison de Black Adam, où il a reçu ses pouvoirs, et selon le mythe, l’endroit que Black Adam a juré de protéger.

Black Adam pense que la proposition de Waller est un taureau – il a à peu près réduit la Justice Society de Waller en morceaux, même si c’est un avantage à quatre contre un, donc ils savent tous les deux qu’il n’y a pas beaucoup de super-héros qui peuvent égaler le pouvoir de Black Adam. Il la défie d’essayer de l’arrêter. Waller répond avec un dernier avertissement qu’elle a des alliés “d’autres planètes” pour le garder sous contrôle, incitant Black Adam à détruire le drone par un éclair.

Cela met en place la grande révélation.

Descendant du ciel est l’un de ces êtres que Waller a promis. Au début, tout ce que vous voyez est une ombre, puis lorsque la lumière frappe son visage, il se révèle être Superman, joué par Henry Cavill. Superman dit à Black Adam qu’ils devraient avoir une conversation et la scène se termine.

Si la scène signifie ce que nous pensons que cela signifie – le retour et la continuation de Cavill en tant que Superman; Superman faisant équipe ou allant aux coups avec Black Adam; une possibilité que Cavill et Johnson luttent dans des costumes moulants – c’est une annonce monumentale. Au cours des quatre dernières années, l’avenir de Cavill en tant qu’homme d’acier a été mis en doute.

La dernière fois que nous avons vu Superman de Cavill, c’était en 2017 Ligue des Justiciers (qui a été réédité sous le nom de “Snyder Cut” largement amélioré en 2021), et cela ressemblait à la dernière fois. En 2018, il a été rapporté qu’il avait été licencié et que, malgré son charme, sa beauté et son statut de favori des fans, les dirigeants ne le voyaient pas comme l’avenir du DCEU.

Depuis lors, Cavill a rencontré beaucoup de succès en tant que chef de file de The Witcher de Netflix. Il semble également avoir trouvé un passe-temps dans la construction d’ordinateurs. Le Snyder Cut susmentionné a également été un énorme succès auprès des fans.

Warner Bros.’ L’ardoise des super-héros, en revanche, a connu des hauts et des bas. Le très attendu Wonder Woman suite WW1984 n’a pas tenu la promesse de son prédécesseur, mais des films autonomes comme Joker et Le Batman rencontré beaucoup de succès. Warner Bros.’ fusion avec Discovery a également apporté avec elle la nouvelle choquante que le prochain Fille chauve-souris film serait annulé même s’il était terminé, et que le Éclat le film continuerait malgré la série d’arrestations de la star Ezra Miller et son comportement présumé violent et inapproprié.

S’il y a une rime ou une raison à ce chaos, les seules personnes qui savent ce qui se passe sont les chefs de Warner Bros. Discovery.

Cela dit, il y avait des rumeurs cet été selon lesquelles les dirigeants laissaient la porte ouverte au retour de Cavill. Cavill lui-même a également semblé ouvert à l’idée. Lors de la tournée promotionnelle de Le sorceleur En décembre dernier, Cavill a déclaré qu’il avait toujours le super costume signature. En novembre, il avait dit au Hollywood Reporter qu’il savourait l’opportunité d’être à nouveau Superman et qu’il “avait encore beaucoup à raconter”.

Maintenant, il semble que Cavill aura cette chance, et nous verrons quelles histoires il pourra raconter.