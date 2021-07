La scène post-crédits de Black Widow installe Florence Pugh dans le MCU

Alerte spoiler: cette histoire comprend des détails sur l’intrigue et la scène post-crédits de Veuve noire.

Est-ce qu’un film qui se déroule des années auparavant Avengers : Fin de partie vraiment pousser l’univers cinématographique Marvel vers l’avant ? Non mais Veuve noireLa scène post-crédits essaie sûrement.

Le film tant attendu centré sur Natasha Romanoff des Avengers – la super-héroïne féminine la plus ancienne de Marvel – est enfin dans les salles. J’ai aimé beaucoup de choses à ce sujet, mais même si la pandémie n’avait pas retardé la sortie du film de plus d’un an, son histoire serait toujours attendue depuis longtemps.

Veuve noire est une préquelle dont la chronologie dans le MCU tombe des années avant Fin du jeu, où le personnage meurt finalement d’une mort dramatique (et controversée). Contrairement à beaucoup d’autres films solo de Marvel Avengers, cela ne fait pas vraiment avancer son histoire individuelle; au lieu de cela, il comble les lacunes d’une vie dont nous avons déjà entendu parler mais rarement vue dans le MCU.

Pourtant, dans la grande tradition de presque tous les autres films Marvel à ce jour, Veuve noire a une scène post-crédits. Le studio utilise depuis longtemps des scènes de générique de fin pour taquiner les futurs films et les futurs scénarios du MCU. Malgré Veuve noireEn tant que chapitre de « backstory » quelque peu statique, sa scène de générique parvient à faire allusion à un scénario futur possible et à l’émergence d’un méchant que nous apprenons tout juste à connaître. Il cimente et renforce également les liens entre les films et les séries télévisées de Marvel au sein du MCU. Plutôt que de se concentrer sur Natasha, cependant, il pivote un peu pour expliquer comment Florence Pugh – qui incarne sa collègue assassin Yelena – pourrait conserver le titre de Black Widow dans l’avenir du MCU.

Que se passe-t-il dans la scène du générique de Black Widow

Veuve noireLa scène du générique s’ouvre avec Yelena conduisant sur un chemin de terre avec un chien adorable. Elle atteint enfin sa destination, qui se révèle être la tombe de Nat. La pierre tombale est ornée de fleurs, indiquant que le sacrifice et le mandat de Nat en tant que vengeur ne sont pas passés inaperçus.

La scène nous situe dans le présent, quelque temps après la mort de Nat en Fin du jeu. Cela signifie que la dernière fois que nous avons vu Yelena dans la chronologie du MCU, c’était juste après Guerre civile et des années avant l’invasion de Thanos en Guerre de l’infini, quand Yelena et Nat se sont séparés et que Yelena a entrepris de sauver les nombreuses femmes qui avaient subi un lavage de cerveau pour devenir des veuves noires comme elles.

Yelena se rend sur la tombe de Natasha pour rendre hommage à quelqu’un qui est devenu sa sœur. Du coup, elle est rejointe par la comtesse Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), qui demande à Yelena si elle veut venger la mort de Nat. Yelena dit oui. Valentina montre à Yelena une photo d’un homme qui, selon elle, est responsable de la mort de Nat. La caméra, accompagnée d’une musique pleine de suspense, révèle que l’individu photographié est Clint Barton, alias Hawkeye (Jeremy Renner). C’est alors que la scène se termine brusquement.

Ce que cette scène de crédits signifie pour l’avenir du MCU

Techniquement parlant, Valentina n’a pas tout à fait tort lorsqu’elle dit à Yelena que Clint est responsable de la mort de Nat. Dans Fin du jeu, Clint et Natasha ont été chargés de récupérer la pierre d’âme pour terminer le gantelet de l’infini et inverser le claquement de Thanos. La partie délicate est que pour obtenir la pierre d’âme, vous devez sacrifier une âme.

Clint et Nat se sont tous deux battus pour être celui qui s’est sacrifié, mais c’est Nat – déclarant qu’elle devrait être celle qui devrait mourir, en grande partie parce que Clint avait une famille à charge – qui a finalement échangé sa vie contre la pierre d’âme. Donc, bien sûr, dans une interprétation très lâche, Clint et sa famille sont la raison pour laquelle Nat est mort. S’il n’avait pas eu de famille, et si Nat n’avait pas été proche d’eux, elle n’aurait peut-être pas été aussi obligée de se jeter du haut d’une falaise et de sauver le monde.

Mais d’après ce que nous savons de Valentina dans les bandes dessinées de Marvel, elle est une joueuse et un cerveau infâme. De plus, dans sa récente apparition dans la série télévisée Disney + de Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver – qui a marqué son introduction officielle à l’écran du MCU – elle semblait semer le doute et le subterfuge dans son recrutement de Captain America II, John Walker.

Ainsi, avec Valentina ne donnant pas à Yelena toute l’histoire dans Veuve noireAu générique de , il semble qu’elle prépare un affrontement entre Yelena et Clint.

L’inévitable confrontation entre Yelena et Clint ne se produira probablement pas dans l’un des prochains films de Marvel; les prochains titres au programme du studio sont Les éternels, Shang Chi, Thor : Amour et Tonnerre, et Doctor Strange et le multivers de la folie, dont aucun ne mettra en évidence Clint ou Yelena. Entrer Oeil de faucon, la prochaine série télévisée sur Disney + qui n’a pas encore de date de sortie spécifique mais devrait être diffusée plus tard en 2021.

Peu de détails sont connus sur Oeil de faucon, sauf que Renner reprendra son rôle de personnage principal et Hailee Steinfeld incarnera Kate Bishop, une jeune tireuse d’élite qui prend le titre de Hawkeye dans les bandes dessinées de Marvel.

Si Yelena se présente Oeil de faucon et en butte à Clint et Kate, il y aura peut-être un moment où elle apprendra toute l’étendue de la profonde amitié de Clint et Nat. Si Yelena venait à se rendre compte que Nat aimait tellement Clint et sa famille, et qu’elle voulait faire tout ce qu’elle pouvait pour aider son équipe, elle aurait l’histoire complète plutôt que la demi-vérité que Valentina lui aurait racontée.

Une telle révélation serait l’occasion de configurer Yelena dans le cadre de la prochaine version des Avengers – et d’ouvrir la porte à son avenir (et à celui de Pugh) dans le MCU.

Il existe également un parallèle potentiel entre les duos Nat/Yelena et Clint/Kate, dans la mesure où il semble que Marvel ait l’intention de transmettre les titres de Black Widow et Hawkeye à de nouvelles personnes. Dans Veuve noire, Nat et Yelena reconnaissent qu’elles sont sœurs, même si elles ne sont pas liées par le sang. Clint et Kate ont une sorte de dynamique frère aîné-soeur cadette dans les bandes dessinées, et il est probable que la même dynamique se poursuivra Oeil de faucon. Il y aura beaucoup de symétrie astucieuse dans les futurs scénarios du MCU si Pugh et Steinfeld devenaient finalement les prochaines itérations de Black Widow et Hawkeye, en restant fidèles à l’histoire des personnages et en poursuivant leur héritage.