La scène ‘Pathaan’ présente SRK-Salman Khan, les fans deviennent gaga sur le moment ‘Karan Arjun’

C’est le jour de « Pathaan » et Shah Rukh Khan est de retour sur les grands écrans avec un bang après quatre ans. Le battage médiatique est réel et certains fans ont même été aperçus en train de dormir au théâtre afin d’assister au premier jour du premier spectacle de Pathaan. Si vous n’êtes pas encore allé au cinéma pour voir le film le jour de son ouverture, vous voudrez peut-être cliquer car il y a spoilers devant dans cet article.

Non seulement vous voyez Shah Rukh à l’écran, mais il y a un moment précieux qui ramène la paire “Karan Arjun”. C’est vrai – Tiger de Salman Khan (faisant une apparition) et Pathaan de SRK apparaissent ensemble et les vidéos de la séquence deviennent déjà virales car elles sont partagées par les fans qui regardent le film dans les salles.

#Pathan renforce la méga célébrité de SRK… et faites attention à la camaraderie Karan Arjun dans une séquence à couper le souffle ! Alerte plaisir du public ! Bref, du plaisir en toute simplicité. @iamsrk— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) 25 janvier 2023

La scène Pathaan-Tiger était bien meilleure que prévu. On se souviendra longtemps. A même une référence à Karan Arjun. Le plus grand moment de masse à Bollywood depuis longtemps. Il veut que vous ayez envie du film complet Pathaan-Tiger #Pathaan– fan bobbey (@CalIMeDon) 25 janvier 2023

Les experts de l’industrie sont convaincus que le film ouvrira quelque part entre Rs 45 et 50 crore au box-office, selon les rapports. La bande-annonce a reçu plus de 49 millions de vues sur YouTube. Le tweet de Khan avec la bande-annonce en hindi compte 3,9 millions de vues, avec un autre demi-million pour les versions télougou et tamoule, selon un rapport de la BBC, qui ajoute que les ventes de billets à l’avance ont reçu une “réponse exceptionnelle” aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis. Emirats, Allemagne et Australie.

