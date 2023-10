Paris, la Ville Lumière, attire depuis longtemps l’avant-garde culturelle. Dans le cas des innovateurs du Web3, il en va de même. Été, automne, printemps, voire hiver, la scène crypto art parisienne grésille.

Voici quelques spots compatibles NFT à ajouter à votre français séjour.

L’Avant Galerie Vossen: Fondée par la galeriste visionnaire Caroline Vossen en 2018, cette petite mais puissante enclave du Marais a accueilli de vastes expositions mettant en vedette des artistes locaux pionniers tels que Albertine Meunier (qui aide à gérer la galerie et est co-fondateur de NFT Factory), Véra Molnar, Kalen Iwamoto, Robbie Barratet aurèce vettier.

L’Avant Galerie présenté Fête de Pépé, du 5 août au 7 octobre, une émission consacrée à l’histoire de Pepe, le mème-monnaie ultime du Web3. L’exposition a été dévoilée comme prévu par un conservateur dévoué et adroit. Éléonora Briziqui a présenté un large éventail de personnages verts souriants créés par des artistes Pepe bien connus du monde entier, notamment Nikolina Pétolas, Femme, Gus Grillasca, Zedet SCRIILLE RARE.

À venir est une exposition de peintures et gravures NFT appelée LONDONCALLING. L’Avant Galerie a été invitée à participer à l’édition inaugurale du secteur numérique de Paris Photo, où elle exposera des artistes iconoclastes. A venir une exposition de peintures et gravures NFT intitulée LONDON CALLING. L’Avant Galerie a été invitée à participer à l’édition inaugurale du secteur numérique de Paris Photo, où elle exposera des artistes iconoclastes u2p050entre autres.

58 rue Chapon

75003 Paris

du jeudi au samedi

14h-19h

L’Avant Galerie et u2p050

Usine NFT : Si L’Avant Galerie Vossen est le battement de cœur underground de Paris, alors NFT Factory en est le pouls tentaculaire. Situé en face du Centre Pompidou (qui est inclus dans ce guide comme un arrêt méritant), NFT Factory conserve l’atmosphère d’un club-house accueillant tout en présentant en permanence des expositions substantielles. Exposé du 18 au 28 octobre était Celui de Kevin Abosch exposition personnelle 1337dans lequel 50 écrans vibrent « de motifs inspirés de l’air du temps esthétique de la culture du hacking, s’appuyant sur la gamification tout en soulignant l’urgence de comprendre un paysage médiatique de plus en plus militarisé » (encore une fois, la main compétente d’Eleonora Brizi).

Anika Meier

Son groupe de membres fondateurs compte des puissances telles que Fanny Lakoubay, Thuy-Thien Vo, Benoît Coutyet Jean-Michel Pailhon, qui, ensemble, ont beaucoup fait pour susciter un intérêt de haut niveau pour l’art numérique, tout en s’amusant beaucoup. Exemple concret : lorsque le Centre Pompidou a annoncé l’acquisition de plusieurs NFT, dont un CryptoPunk et des œuvres de Jill Magid, Sarah Meyohas et Jonas Lundentre autres, NFT Factory a organisé un événement où les fondateurs de CryptoPunk se tenaient devant une vidéo montrant ROBNÈS (dont l’œuvre a également été acquise) brûlant un Punk.

Une étape notable dans l’histoire du NFT français est celle de 2021 Révolution du cryptoart exposition, organisée par Vo, Couty et Meunier, et à bien des égards annonciatrice de NFT Factory. Cette exposition a attiré l’attention à la fois du ministère français du Numérique et de la Culture, ce dernier ayant ensuite organisé des formations NFT.

Prochainement : une exposition personnelle d’un artiste italien Mattia Cuttiniqui, selon les mots de Couty, « montrera le génie de Cuttini au monde ».

137 rue Saint-Martin

75004 Paris

Du mercredi au samedi

11h-19h

Galerie Charlot: Autre phare de l’art numérique du Marais, la Galerie Charlot a été fondée en 2010 par la prophétique Valérie Hasson-Benillouche. Cette galerie présente des artistes aussi marquants que divers : Lauren Moffatt, Kika Nicolela et Manfred Mohr, entre autres. Leur exposition la plus récente s’intitulait Digit-All et sa déclaration curatoriale révèle l’approche avant-gardiste de la galerie : « Le terme numérique, « chiffre » désignant le doigt ou les chiffres selon les langues, définit cette notion de comptage, d’écriture algorithmique. , mais aussi de la dimension immatérielle de l’objet. Et pourtant, à travers ce processus de nombres ou l’utilisation des réseaux numériques, les artistes créent une matière, de la lumière sous la forme d’une vidéo, d’une photographie, d’une sculpture ou d’un dessin.

Louis Paul Caron et Galerie Charlot

Hasson-Benillouche avec Kim Départqui travaille à la galerie, a également co-fondé Marais DigiARTune exposition AR et visite à pied qui couvrait une superficie considérable dans le quartier du Marais à Paris, où se trouvent la majorité des galeries compatibles NFT répertoriées dans cet article. Du 13 au 29 septembre, les participants ont été invités à visiter quotidiennement un site différent, à l’intérieur et à l’extérieur, pour voir des installations AR spécifiques au site par des artistes tels que Hermine Bourdin, Diane Drubayet Tamiko Thiel. Attendez-vous à ce que cet effort communautaire réussi devienne un événement annuel très attendu.

Prochaine au programme de la galerie : une exposition personnelle de Raphaël Guez.

47 rue Charlot

75003 Paris

mardi-samedi

14h-19h

Marais DigiART

Galerie IHAM: Non loin de NFT Factory se trouve une autre étape incontournable de la carte parisienne du crypto art : IHAM. Réalisé par un conservateur talentueux Grida et fondée en mai 2021, cet endroit prétend être la première galerie uniquement NFT en Europe, organisant depuis lors des expositions collectives et personnelles très énergiques.

Du 25 avril au 7 mai 2022, la galerie a tenu Punkisme, la première exposition de CryptoPunks, au cours de laquelle les détenteurs de Punks étaient invités à donner à des artistes sélectionnés le droit de réinterpréter ces personnages numériques, en les recréant selon leurs styles. L’exposition présentait 30 détenteurs de CryptoPunk et 160 artistes, avec plus de 400 personnes assistant à l’ouverture.

La galerie a également organisé des expositions personnelles d’artistes défiant les genres tels que Masque alimentaire et YUYU. Grida pense que la galerie n’est « pas seulement un espace ; c’est là que les gens recherchent des œuvres d’art, se transforment et réintègrent le monde.

Galerie IHAM

Prochaine étape : l’IHAM présentera l’artiste Celui de M. Misang première exposition personnelle au Centre culturel coréen, avec lequel la galerie entretient des liens étroits. En effet, la galerie IHAM fait partie d’une fondation culturelle en Corée qui exploite également un musée des beaux-arts et de l’artisanat. Attendez-vous à ce que cette ouverture soit parsemée de conversations approfondies et d’un engagement communautaire réfléchi, comme c’est la norme pour toutes les expositions organisées par Grida.

46 Bd Henri IV

75004 Paris

mercredi-samedi

14h-20h

Galerie IHAM

Données de la galerie: Cette arrivée relativement récente sur la scène française du crypto art a déjà fait sensation en présentant les meilleurs artistes numériques comme Connie Bakshi, Anna Carreras, Mélissa Wiederrechtet DistCollectif. Bien que la galerie se concentre nettement sur l’art génératif, la fondatrice Gabrielle Debeuret présente une définition large du genre, y compris des œuvres aussi inspirées par la biologie, le son et la poétique que par les mathématiques. Selon les mots de la galerie : «[Our] la programmation propose des thématiques spécifiquement liées à la création générative avec des artistes du monde Web3, en alternance avec des artistes de la scène contemporaine, exploitant les technologies pour créer des œuvres entre le tangible et le numérique.

En 2022, la galerie a organisé une exposition personnelle de Marcel Schwittlick titré Un autographeà travers lequel l’artiste « redéfinit le principe [of the signature] en déléguant l’action de la main à l’automatisation des outils et à la mise en œuvre des systèmes. Une évolution vraiment évocatrice de l’inscription.

À venir : La Galerie Data participera au Biennale de l’Image Tangiblequi présente des pratiques photographiques cherchant à élargir la définition classique du médium.

26 boulevard Jules Ferry

Mercredi Jeudi

14h-18h

Vendredi Samedi

14h-20h

Données de la galerie

Galerie Priska Pasquer: Depuis le lancement de sa galerie en 2000 à Cologne, en Allemagne, Priska Pasquer s’est concentré sur l’exposition d’œuvres qui examinent de manière critique la construction de soi à l’ère numérique. Le satellite parisien a ouvert ses portes début 2023 et a depuis accueilli plusieurs expositions ambitieuses et impeccablement réalisées.

Bien qu’elle ne se concentre pas uniquement sur l’art dont la provenance est certifiée via la blockchain, cette galerie très respectée présente souvent des icônes numériques comme Skye Nicolas et Kim Asendorf.

Galerie Priska Pasquer

« Les premiers musées commencent à inclure l’art numérique via les NFT dans leur collection et après le battage médiatique et la chute des objets de collection ces dernières années, l’art numérique est désormais présent, [rooted in] l’histoire de l’art est en plein essor », réfléchit l’affable Pasquer. “Paris est actuellement le point de rencontre de toutes les formes d’art, et je suis très intéressé par la connexion entre tous les médiums… Je m’intéresse à relier les mondes, pas à créer de nouveaux silos.”

Pasquer met en pratique ce qu’elle prêche et prévoit trois expositions pour 2024. Essayez de les visiter lorsqu’elle est en ville, car elle organise de merveilleuses visites de commissaires.

6 rue des Coutures Saint-Gervais

75003 Paris

mardi-samedi

11h-19h

Galerie Priska Pasquer

Musée d’Orsay: Après deux ans de recherche et de planification, le Musée d’Orsay a officiellement fait ses premiers pas vers le Web3 en octobre dernier en annonçant son partenariat avec la Fondation TezosXTZ pour offrir aux visiteurs des souvenirs numériques. Le premier est propulsé par Keru Projects et rend hommage à l’époustouflant Van Gogh à Auvers-sur-Oise : les derniers mois exposition, ouverte jusqu’au 4 février 2024. Cette annonce…