La scène “On Spot Plastic Surgery” de Tamil Daily Soap Roja concerne Internet

Certaines des séries télévisées en Inde sont connues pour des scènes allant de grincer des dents à complètement bizarres. Certaines scènes vous laissent même avec beaucoup de questions sans réponse. À partir de maintenant, une scène d’une série nommée Roja est à la mode sur la plateforme de médias sociaux de micro-blogging pour toutes les mauvaises raisons. Le personnage principal de la série tamoule Roja est tourné dans cette scène mais ce qui suit est incompréhensible.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter par une page appelée Hasna Zaroori Hai. La vidéo commence par une ambulance arrivant avec le cadavre présumé d’une femme. La scène passe alors à une femme inconsciente sur le bord d’une autoroute, avec du sang coulant de son cou. Lorsque l’héroïne de la série et d’autres sont perplexes, une femme apparaît avec un masque facial artificiel et l’applique sur le visage d’une femme allongée sur la route. Le visage de la femme se transforme brusquement en celui de Roja. On ne sait pas si les cinéastes le décrivent comme du maquillage prothétique ou de la chirurgie plastique. La vidéo a également été écrite avec une légende qui disait : « Chirurgie plastique sur la route ».

Regardez la vidéo ici :

Chirurgie esthétique sur route 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jVPQkvcvsM — Hasna Zaroori Hai (@HasnaZarooriHai) 4 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 865,7k vues après avoir été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient et ont fini par rire. L’un des utilisateurs a plaisanté, “RIP medical science”. Un autre utilisateur a dit en plaisantant: “Itne time mein tho Maggie bhi nahi banta”. Un troisième utilisateur a écrit : « Ye technology country ae bahar nhi ​​jaani chahiye ». “Mes yeux, mes yeux”, a écrit un quatrième utilisateur. Plusieurs utilisateurs sont restés sans voix après avoir regardé cette vidéo alors qu’ils commentaient avec une série d’émoticônes rieurs. Découvrez quelques commentaires ci-dessous.

Expression uske aise he jaise Rangoli bana rahi he 😂😂😂 – Sana Khan (@sanaquasim2425) 4 novembre 2022

Ye technologie pays ae bahar nhi ​​jaani chahiye… — Shecky (@shecky_89) 4 novembre 2022

Au moins, elle aurait dû porter des gants – Isaac (@thekingIsaac2) 4 novembre 2022

mes yeux mes yeux — Farha Shaheen (@Farha_Shaheen) 4 novembre 2022

Roja, qui est sur Sun TV depuis plus de cinq ans, met en vedette Priyanka Nalkari et Sibbu Suryan. La série compte plus de 1200 épisodes et a une base de fans dédiée parmi les femmes tamoules. L’intrigue de la série tourne autour de Roja, une fille élevée dans un orphelinat qui rencontre un avocat afin de gagner une affaire contre une affaire de meurtre fabriquée imposée au propriétaire de l’orphelinat. Avec un énorme fan suivant, Roja est également l’une des séries les plus réussies de Sun Television.

