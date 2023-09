La scène musicale live post-COVID : il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles – National

Pendant près de deux ans, la COVID-19 a fait en sorte qu’il n’y ait pas de musique live. Les tournées se sont arrêtées, les roadies ont perdu leurs concerts, les salles ont souffert et le personnel de soutien a été licencié. Mais une fois les restrictions liées au COVID levées, l’industrie a repris vie, bien qu’avec un degré de difficulté non négligeable.

Par exemple, Deryck Whibley de Sum 41 m’a dit que lorsqu’ils reprenaient la route, ils devaient le faire à l’ancienne dans une camionnette car aucun bus touristique n’était disponible. La plupart étaient garés depuis près de deux ans et n’étaient pas encore en état de rouler. L’offre et la demande ont fait grimper les prix de toutes les agences de location qui disposaient d’autobus et ceux-ci ont été pris par des acteurs qui en avaient les moyens. Les bus de Sum ont fini par se rendre à Metallica.

Il y avait d’autres problèmes. De nombreux roadies licenciés ont quitté l’industrie et ne voulaient pas revenir. Trouver suffisamment de matériel de son et lumière à louer a été difficile. De nombreux lieux n’ont pas survécu aux confinements et ont fermé définitivement leurs portes.

Mais cet été a vu un retour au Before Times. Les concerts et les festivals ont fait salle comble. Et même si Taylor Swift et Beyoncé retiennent le plus l’attention pour avoir amassé des centaines et des centaines de millions de dollars de recettes au box-office, d’autres artistes se portent bien.

Lors de sa tournée actuelle, Drake joue devant jusqu’à 34 000 personnes chaque soir et est récemment devenu le premier rappeur à gagner plus de 5 millions de dollars pour un seul concert. Le concert d’Ed Sheeran à BC Place le 2 septembre a attiré 65 601 personnes, battant un record de 2009 détenu par U2 lors de sa tournée 360. Le Weeknd a battu des records de fréquentation à Londres en réunissant plus de 160 000 personnes en deux soirées. Un passage à travers l’Australie a vu 120 000 personnes le rejoindre pour deux nuits à Brisbane, près de 250 000 sur trois nuits à Sydney et quelque part au nord de 150 000 pour deux spectacles à Melbourne.

Mon marché d’origine, Toronto, a connu une demande incroyable au cours de l’été, avec des artistes accueillant régulièrement 17 000 personnes sur la scène Budweiser de Live Nation. Et malheur à quiconque essaie de se déplacer au centre-ville un soir où il y a un concert à la Scotiabank Arena, surtout lorsque les Blue Jays ont un stand au Rogers Centre.

Live Nation et AEG, les plus grands promoteurs de concerts au monde, enregistrent des revenus record. Selon une estimation, les revenus de la musique live au Canada atteindront environ 1,3 milliard de dollars, avec un taux de croissance annuel prévu de plus de 3 pour cent. La dépense moyenne d’un spectateur canadien approche les 200 $.

Alors tout va bien, non ? Surtout, mais…

Comme tous les autres secteurs de l’économie et de la société, l’industrie de la musique live est confrontée à des coûts croissants, des primes d’assurance plus élevées, des taux d’intérêt plus élevés pour le financement des tournées, au service des dettes laissées par le COVID-19, aux besoins en matière de billets d’avion et d’hébergement et à d’autres pressions financières. . Il y a des histoires selon lesquelles les porta-pots sont si demandés que certains festivals ont été mal desservis. Et il y a aussi beaucoup d’arnaques opportunistes. Quelqu’un m’a envoyé une photo d’un parking de service ordinaire à Seattle qui facturait 120 $ par place pour un spectacle de Taylor Swift.

Gérer une salle de petite ou moyenne taille est de plus en plus difficile car il existe une limite à la capacité des opérateurs à faire évoluer les choses. Il est beaucoup plus facile pour Live Nation de jongler avec la hausse des coûts que pour un bar de 250 places qui souhaite présenter des artistes en direct. Ces défis se traduisent non seulement par une hausse du prix des billets, mais également par une augmentation de ce que nous devons payer pour le stationnement, les concessions et l’alcool lors des spectacles.

Ce qui m’amène à la génération Z. Ces jeunes fans nés entre 1997 et 2012 sont l’élément vital de tant de scènes live. Ils semblent particulièrement sensibles à l’achat d’alcool lors de concerts. Les rapports indiquent qu’ils boivent moins, ce qui réduit considérablement une importante source de revenus. Les jeunes fans boivent avant de partir ou optent pour quelques produits comestibles avant d’aller au spectacle. Beaucoup adoptent un mode de vie plus simple, évitant l’alcool et les drogues dans le but d’améliorer leur santé mentale. Étant donné que les petites salles dépendent largement des ventes des bars pour survivre, il y a lieu de s’inquiéter. Et comment pouvez-vous reprocher à la génération Z de consommer moins d’alcool démoniaque ?

La diminution des ventes au bar a créé un nouveau problème : les réductions de produits.

Une source de revenus importante pour les artistes est la vente de T-shirts et autres objets souvenirs lors des spectacles. Parce que ces ventes occupent de l’espace au sol, les sites exigent une réduction des ventes. Pour compenser les coûts plus élevés et la baisse des ventes d’alcool, les établissements exigent qu’ils aient davantage de goût. Il n’est désormais pas rare qu’un road manager débourse plus de 15 à 25 pour cent des ventes brutes de biens textiles (T-shirts et autres) ainsi qu’une énergie supplémentaire sur des choses comme les CD et les vinyles. Ces tarifs sont souvent négociables, mais il est probable que l’artiste finisse par payer quelque chose à la salle.

Jeff Rosenstock, un chanteur américain qui a passé une bonne partie de l’été sur la route, ne le sait que trop bien. Il a documenté combien il a dû débourser pour les réductions de produits dérivés.

Il est vraiment difficile de prendre parti car les artistes de petite et moyenne taille ainsi que les salles de petite et moyenne taille sont aux prises avec l’inflation, l’augmentation des loyers, la hausse des impôts et la hausse des coûts de main-d’œuvre. Les plus grands artistes doivent également payer ces frais, mais il est certainement plus facile pour une Taylor Swift de s’adapter aux changements que pour un groupe punk voyageant de spectacle en spectacle dans une camionnette Ford Econoline de 1977 et existant avec des restes de hot-dogs récupérés du 7 au 11.

Il y a d’autres problèmes en cours. Le 31 décembre est la date limite pour rembourser les prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). De nombreuses salles à travers le Canada dépendaient de ce coup de main pour survivre jusqu’en 2020 et 2021. L’Association canadienne de musique live s’inquiète du fait que certains de ses membres ne rembourseront pas ces prêts à temps. Si cela se produit, et alors ? Pendant ce temps, les gouvernements parlent également de réduire les sommes d’argent qu’ils accordent au secteur des arts. Cela aura inévitablement un impact sur l’industrie de la musique live.

Les prix élevés sont là pour rester. Ce qui nous attend? Examinons cela.

Les fans devront faire un choix entre économiser leur argent pour voir un grand groupe ou utiliser ce même argent pour voir plusieurs petits spectacles. Les résidences musicales sont également de plus en plus populaires. Au lieu d’artistes qui parcourent le monde pour atteindre leurs fans, de plus en plus d’artistes choisissent de s’installer dans une ville donnée et de faire venir leurs fans. Si, par exemple, vous êtes un fan canadien de U2, votre seule option actuelle pour les voir est de payer de gros dollars américains pour des billets pour leur résidence au MSG Sphere à Las Vegas. De plus, déboursez de l’argent supplémentaire pour le billet d’avion, l’hôtel et la nourriture, bien sûr. D’autres artistes sont prêts à jouer dans des lieux comme les casinos. Au moins deux grands casinos ontariens ont ouvert de nouvelles salles de spectacle cette année, une tendance que nous observons sur tout le continent. Encore une fois, cela impose le fardeau du voyage au fan.

Du côté des artistes, on constate un attrait croissant pour les concerts en entreprise. Cela n’a aucune incidence sur le fan de concert moyen et est généralement réservé aux groupes aisés qui sont heureux de prendre quelques millions de dollars d’un frère technologique pour jouer lors d’une retraite d’entreprise. Mais de tels jours de paie créent parfois une mauvaise odeur si la nouvelle se répand parmi les fans.

Alors, où allons-nous partir d’ici? Jusqu’où les acteurs et les promoteurs peuvent-ils nous pousser ? L’inflation et les taux d’intérêt incitent chacun à revoir ses dépenses discrétionnaires. Le divertissement est généralement l’une des premières choses supprimées.

Encore une fois, les grands groupes, les grandes salles et les grands promoteurs finiront probablement par s’en sortir très bien. Mais qu’en est-il du petit bonhomme ? Je suppose que nous verrons.

— avec des fichiers de FYIMusicNews.ca