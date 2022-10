La scène “Ketchup Nahi Leke Gayi” du drame pakistanais sert les objectifs de son mari avec un côté de grincer des dents

Le drame télévisé pakistanais « Habs » a fait débat sur Twitter de la pizza et du ketchup avec un côté de grincer des dents. La chimie de Basit et Ayesha dans la série est un favori des fans, mais une scène récente de la série impliquant une Zoya vexée s’enfuyant avec quelques tranches de pizza et apparemment très déchirante, pas de ketchup, est devenue virale sur Twitter. Le mari de Zoya, Amir, est celui qui a signalé cette grave affaire dans une ligne qui est devenue un mème à part entière. “Ketchup bhi nahi leke gayi woh», se lamente-t-il, avant d’exiger avec colère de savoir, «aap logo ko ho kya gaya hai?” Si cela vous semble familier, vous pensez peut-être au “rula diya na bechari ko?” scène.

Maintenant, beaucoup de choses ont été dites sur Internet à propos des épouses à la suite des scandales d’infidélité d’Adam Levine et Ned Fulmer, mais vous ne pouvez pas dire que ce ne sont pas les «objectifs du mari» ici. Certaines personnes dans le monde recherchent l’amour, d’autres non, mais nous recherchons probablement tous quelqu’un pour le remarquer lorsque nous sortons en trombe des chambres avec plusieurs tranches de pizza mais pas de ketchup.

Ketchup b nhi leke gyi wo ….. Ce dialogue était épique #Habs pic.twitter.com/CpFPlNb9iO — Syed Muhammad Muneeb (@syedmuneeb101) 7 octobre 2022

Vous pensez que la rupture fait mal ??

Non chérie, zoya Poora pizza le gaye laikin ketchup nahe le kar gaye #ketchup #Habs pic.twitter.com/63QIq6Eoh2 —Gabriel (@saaadiiii7) 7 octobre 2022

Je veux un gars si attentionné dans ma vie #ketchup bhi nhi ly kr gye#ketchup #habs pic.twitter.com/SnaXvBy3zb – Fatima Mustafa (@FatimaM53771021) 7 octobre 2022

Quand le ketchup devient la solution universelle aux problèmes #Habs #ketchup pic.twitter.com/WpCdbUGfg1 – Danii (@DaniiSays) 7 octobre 2022

“Ketchup bhi nahi leke gyi wo” Si Amir n’est pas le mari des buts, je me demande qui l’est. #Habs — Soumya (@high_ishk) 5 octobre 2022

En plus des objectifs du mari, plus tard dans l’épisode, Amir lui-même apporte du ketchup à Zoya. “Humeur toh theek karo, dekho main tumhare liye ketchup bhi leke aya hoonl’exhorte-t-il.

dekho mein tumharay liye ketchup bhi le kar aya hoon…. il est si réel #habs pic.twitter.com/IocwewFOXi — un (@stefanswalsh) 7 octobre 2022

Zoya a son ketchup. Tout est bien avec le monde.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici