La scène finale de Carol de Daryl Dixon expliquée

Attention : cet article contient des spoilers sur la finale de la saison 1 de The Walking Dead : Daryl Dixon, “Rentrer à la maison.”





La première saison de Les morts qui marchent : Daryl Dixon s’est terminé avec notre héros titulaire devant faire un grand choix. Après avoir terminé sa mission et livré Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) au Nid, Daryl (Norman Reedus) est monté à bord d’un bateau pour le ramener chez lui – trouvant en chemin la pierre tombale de son grand-père sur la Seconde Guerre mondiale.





Mais à mesure que le bateau est arrivé, Laurent aussi – laissant Daryl debout entre chacun des côtés et devant décider s’il devait retourner dans sa famille aux États-Unis ou rester avec sa nouvelle famille française qui a désespérément besoin de son aide.





Et une aide supplémentaire pourrait être en route. Parce que dans la scène finale, nous avons été ramenés à Freeport, dans le Maine, où un homme sur le vélo de Daryl était poursuivi par une Ford Mustang – une Mustang conduite par nul autre que Carol de Melissa McBride. Carol a finalement chronométré le motard avec une clé et lui a fait dire où il avait emmené Daryl – lui indiquant de retrouver son vieil ami. Et ces retrouvailles semblent particulièrement imminentes après l’annonce du New York Comic Con selon laquelle McBride rejoindra officiellement le spin-off en tant que série régulière pour la saison 2.





Nous avons parlé au showrunner David Zabel pour avoir un aperçu complet de tout ce qui s’est passé lors de la finale et de ce que cette grande scène de Carol signifie pour la suite.





DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Daryl est sur le point de monter sur ce bateau pour rentrer chez lui, puis Laurent arrive. Il a le bateau d’un côté et l’enfant de l’autre à la fin de la saison. Alors que fait-il ici ?





DAVID ZABEL : C’est pour cela que vous devez revenir dans la saison 2. Et la bonne nouvelle est que nous savons qu’il va y avoir une saison 2, alors revenez et voyez la réponse et comment elle sera élaborée. Mais cela a toujours été le dilemme moral dès le début. Pour moi, le dilemme moral pour Daryl d’ici la fin de la saison 1 devrait être : que se passe-t-il si, dans l’effort de rentrer chez vous, vous créez un autre foyer à l’endroit où vous vous trouvez ? C’est un problème moral intéressant pour lui parce qu’il essaie simplement de récupérer les personnes qu’il aime, les personnes qui lui tiennent à cœur, à savoir Judith, Carol, Connie et tous ces gens-là.





Et pendant qu’il s’efforce de le faire, par inadvertance – presque contre sa propre intention – il a créé ce sentiment de famille et de foyer ici en France. Et c’est donc une sorte de beau dilemme à avoir. Très difficile, mais c’est une belle chose et cela parle du genre de gars qu’est Daryl.





Quelle sera la taille du Nest dans la saison 2 ?





Le Nest est assez important dans la saison 2. C’est assez important. Et vous pouvez voir, après avoir vu la finale, quel endroit magnifique et incroyable c’est. Et il y a beaucoup d’endroits sur cette île que nous n’avons pas encore explorés et que nous aborderons dans la saison 2.





Et c’est incroyable qu’on ait pu tourner là-bas, au Mont Saint-Michel. Au début, je rêvais de tourner là-bas, et je pensais que c’était probablement un rêve inaccessible. C’est un lieu incroyable et magique qui semble inventé, mais qui est réel. J’en avais vu des photos, j’en avais écrit, je l’espérais depuis des mois et des mois et des mois. Et la première fois que je me suis approché, je me suis dit : “Oh mon Dieu, c’est incroyable.” Cela a créé une réaction émotionnelle que j’ai rarement eue avec un monument ou un lieu physique. Ce genre de réaction — il y a juste quelque chose de vraiment étonnant, son histoire, que nous n’abordons que dans la série, mais si vous lisez à ce sujet, l’histoire est incroyable.





Parlons de Codron, joué par Romain Lévi, OMS non seulement s’allume et tire sur les autres soldats, et laisse Daryl et son groupe partir – mais leur donne même quelques conseils. Que pouvez-vous dire du choix qu’il a fait et de son futur parcours ?





Codron est un personnage intéressant car il a évidemment été conçu en partie pour donner à Daryl un bon antagoniste fort et quelqu’un qui le poursuit. Mais son histoire est liée à celle de Darryl dans le sens où il venge la mort de son frère. Et Daryl, bien sûr, est défini en partie par la mort de Merle et par le cerveau de Merle. Ils étaient donc censés être un peu des versions inversées les unes des autres. Et le truc du frère est censé résonner, ce qu’il fait un peu dans la saison 1, mais encore plus dans la saison 2.





Alors Codron a ce tour parce qu’il est vraiment désolé. Il entreprend son propre voyage parce qu’il rachète le meurtre de son frère. Donc, même s’il fait beaucoup de mauvaises choses, il y a là un noyau avec lequel nous pouvons sympathiser. Et je veux toujours un méchant avec lequel je peux partiellement sympathiser, que je peux comprendre et que je sais émotionnellement d’où il vient.





Et ce noyau interne de Codron qui a été enseveli sous beaucoup d’autres trucs violents qui ressortent à ce moment-là dont vous parlez quand ils sont sur la route et que son travail, il se rend compte, est de tuer Laurent et tous les autres – il n’a pas ça dans son cœur. Il n’a pas à cœur de tuer l’enfant. Et il se rend compte dans une certaine mesure des erreurs de sa démarche. Et donc il choisit une voie différente à ce moment-là. Il va devoir payer pour ce choix parce qu’il n’a pas fait ce qu’il était censé faire. Mais il a un moment de véritable rédemption où il fait ce qu’il faut.





S’il s’en sort, pourra-t-il pardonner à Daryl ce que Daryl a fait à son frère ?





C’est certainement une belle histoire à raconter et certainement une histoire à laquelle nous réfléchissons. Je pense que cette question est très mûre, et elle fait partie de la raison pour laquelle le personnage a été conçu avec le frère apparemment tué par Daryl dans le pilote. Et maintenant, un gars dont le frère est mort poursuit un autre gars dont le frère est également mort de manière quelque peu différente mais similaire. Et alors, que se passe-t-il lorsque ces deux gars essaient de résoudre tout ça ? Nous n’en sommes pas encore arrivés à cette partie.





Passons à Carol dans tout cela, quand elle se présente à la fin et met le motard dans le coffre et a pour mission de retrouver Daryl. Tout d’abord, où cela a-t-il été filmé ? C’était en France ou vous avez filmé ça ici ?





C’était en France. Nous avons tout tourné en France. Donc toute l’histoire de Daryl dans l’épisode 5, c’est entièrement filmé en France. C’était intéressant parce que tout d’un coup, nos brillants décorateurs et costumiers français et tout le reste, tout d’un coup, nous nous disons : “D’accord, maintenant vous devez faire en sorte que cela ressemble à l’Amérique.” C’était donc parfois un peu délicat.





Comment c’était de travailler avec Melissa ?





J’étais sur le plateau et j’ai une telle admiration pour Melissa. J’adore le personnage de Carol. Et quand j’ai commencé à faire ça, je travaillais juste sur la saison 1 et nous n’en étions pas encore à la fin. Et quand j’ai commencé à parler à Melissa, nous nous sommes vraiment bien entendus. Et j’étais tellement heureux que nous allions lui faire faire cette partie de l’histoire.





Alors je lui ai beaucoup parlé. Et c’était génial de travailler avec elle. Et c’est tellement intéressant parce qu’elle et Norman sont si géniaux à leur manière et pourtant si différents. Ils jouent ensemble depuis 12 ans et incarnent ces personnages indélébiles, si étroitement liés les uns aux autres, et pourtant très différents.





Et j’adore ça. Et c’est peut-être pour ça que ça a si bien fonctionné pendant tant d’années Les morts-vivants et continue de travailler ; parce qu’ils sont sympathiques et pourtant venant de perspectives très différentes. C’est donc un combo incroyable, et travailler avec elle était génial. C’était très excitant pour moi ce jour-là. C’était le premier jour où j’ai pu travailler avec elle après avoir longuement parlé, réfléchi et espéré que cela se produirait.





Alors, comment Carol va-t-elle jouer dans la saison 2 ?





Eh bien, c’est assez mis en place dans ce que nous avons vu dans les épisodes 5 et 6. Il y a principalement deux éléments. Le premier élément est que, pour une raison quelconque, elle s’est sentie obligée de partir à la recherche de Daryl, sur laquelle nous en apprendrons davantage à mesure que nous approfondirons l’histoire. Mais elle s’inquiète probablement pour lui et elle s’est sentie obligée de partir à sa recherche. Il se rend en quelque sorte à l’appel radio que nous avons vu dans l’épisode 5 parce que l’on présumait qu’il revenait chez lui, et puis il n’est jamais revenu chez lui. Nous pouvons donc y lire. Mais il n’est jamais rentré à la maison, alors maintenant elle s’inquiète pour lui. Et l’appel radio lui a donné au moins un petit indice sur la façon de le retrouver.





Il y a aussi un autre indice, qui est ce que vous avez mentionné la semaine dernière – ce moment dans l’appel radio de l’épisode 5 où elle parle de quelque chose ou de quelqu’un qui est revenu. Et l’impression que nous avons, et Daryl aussi, c’est que quelque chose ne va pas chez elle, quelque chose ne va pas. Et donc cela va également jouer un rôle dans l’histoire de Carol dans la saison 2.





Et la beauté de tout ça, c’est qu’elle a une histoire très active dans laquelle elle essaie de retrouver et de protéger son amie, pour qui elle s’inquiète. Mais elle a aussi cette histoire interne, à laquelle nous avons seulement fait allusion, mais il y a toute une histoire interne de Carol qui se déroule à travers les épisodes de la saison 2. Elle a donc une superbe double piste sur laquelle nous la mettons en route et nous en avons déjà tourné une partie, et ça va être fantastique quand tout sera ensemble.





Donc, si la saison 1 concernait ce choix que Daryl a finalement dû faire entre rentrer chez lui ou créer une nouvelle maison et ces impulsions concurrentes, dans quelle thématique cherchez-vous à vous lancer dans la saison 2 ?





Il y a quelques choses. Pour moi, l’objectif principal de la saison 2 a toujours été le retour de Daryl et Carol et qu’est-ce que cela signifie ? Et cela devient finalement une histoire sur la façon dont nous, en tant que personnes, pouvons nous sauver les uns les autres. Elle essaie de le retrouver, mais en train de…