La scène festive du Moyen-Orient prospère à Brooklyn

Juste avant minuit un vendredi de juin, une courte ligne s’est formée à l’extérieur d’Elsewhere, une salle de concert et une discothèque à Bushwick, Brooklyn. Saphe Shamoun, l’un des DJ qui se produisait ce soir-là, s’est approchée avec précaution de deux femmes dans la file d’attente.

“Êtes-vous ici pour Laylit?” Il a demandé. Ils hochèrent la tête et M. Shamoun les dirigea vers une autre entrée – et une ligne beaucoup plus longue – plus haut dans le pâté de maisons.

Laylitou « la nuit de » en arabe, est une fête basée à New York et à Montréal qui met en lumière la musique du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et de sa diaspora.