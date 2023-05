La scène fait peau neuve dans l’un des parcs les plus appréciés de Kelowna

Le secteur riverain de Kelowna fait l’objet d’améliorations majeures grâce à deux subventions provinciales.

La ministre du Tourisme, Lana Popham, a annoncé la semaine dernière que l’Island Stage recevra un financement d’un peu moins d’un million de dollars pour rajeunir son emplacement dans le parc riverain, ce qui, selon le maire Tom Dyas, en fera un « lieu spectaculaire » pour les arts de la scène en » l’un des parcs les plus appréciés de Kelowna.”

« Je suis vraiment excité car je sais que les améliorations amélioreront l’expérience des événements pour les visiteurs et auront un impact significatif sur notre économie locale avec l’afflux d’événements plus nombreux et potentiellement divers. »

Plus au sud, le plus récent parc riverain de Kelowna sur l’avenue Cedar utilisera une subvention de 390 000 $ pour construire une jetée publique, ce qui plaira sûrement aux pagayeurs de l’Okanagan.

Le parc devrait ouvrir au début de cet été.