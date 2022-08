La scène est prête pour la troisième manche du championnat national de course de motos

La troisième manche du Championnat national de course de motos MRF-MMSC FMSCI 2022 se tiendra sur le circuit international de Madras à Sriperumbudur près d’ici avec des concours passionnés attendus dans les classes Pro-Stock 301-400cc et Pro-Stock 165 cc. La carte de 20 courses débutera vendredi avec des essais libres et des séances de qualification avant les courses des deux jours suivants, qui pourraient voir une compétition passionnante comme ce fut le cas lors de la manche précédente le mois dernier.

Jusqu’à présent, les deux manches ont été témoins d’une action passionnante et de courses extrêmement serrées, et ce week-end, nous en sommes sûrs, ce ne sera pas différent », a déclaré la vice-présidente du MMSC, Vicky Chandhok, citée dans un communiqué de presse ici.

Sur la piste, le championnat national verra des doubles têtes dans les deux premières catégories Pro-stock 301-400cc Open et 165cc Open en plus de la classe Novice (Stock 165cc), tandis qu’une course est prévue pour les filles (Stock 165cc) et le Stock 301-400cc, introduit comme événement de soutien cette saison.



Le championnat Petronas TVS One-Make organisé par MMSC Open (Apache 310RR) et Rookie, Girls and Media (tous Apache RTR200) ​​et l’Idemitsu Honda India Talent Cup NSF 250R, Novice (CBR 150) et Hornet 2.0 (Support race) font reste du programme du week-end.

Alors que le vétéran Rajini Krishnan (RACR Castrol Power1), en lice pour son 11e titre national, a dominé la première catégorie Pro-Stock 301-400cc avec quatre victoires en autant de départs, dans la populaire classe Pro-Stock 165cc, Mathana Kumar de Pacer Yamaha bénéficie d’un avantage de 35 points.

Les rivaux de Mathana Kumar, Rajiv Sethu (Idemitsu Honda SK69 Racing), et le duo Petronas TVS Racing composé de Deepak Ravikumar et KY Ahamed, ont montré des signes de résurgence au deuxième tour le mois dernier après un échec lors de l’ouverture de la saison à Coimbatore en juin. Ainsi, les attentes sont élevées de batailles serrées ce week-end.

Le championnat Petronas TVS One-Make a connu une action mouvementée. Dans la catégorie Open, il y a eu quatre vainqueurs différents, tandis que l’écolier de Bengaluru Chiranth Vishwanath a remporté les quatre courses dans la classe Rookie et Aditi Krishnan reste invaincu après deux sorties dans la catégorie Girls. L’adolescent de Pune, Sarthak Shrikant Chavan, avec un balayage net des quatre courses, dirige la catégorie NSF 250R dans la Idemitsu Honda India Talent Cup, tout comme Raheesh Mudassar Khatri de Mumbai dans la catégorie Novice (CBR 150).

