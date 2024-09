La scène du port de Van Gogh est sur le point de battre des records d’enchères en Asie

Pour la première fois depuis 30 ans, le musée de Vincent van Gogh Les canots amarrés est sur le point d’être mis aux enchères.

Le tableau de 1887 sera exposé à Christie’s Hong Kong le 26 septembre avec une estimation de 230 à 380 millions de dollars de Hong Kong (environ 30 à 50 millions de dollars américains). Si l’estimation la plus élevée est atteinte, Les canots amarrés deviendra l’œuvre la plus chère d’un artiste occidental vendue aux enchères en Asie, battant le détenteur actuel du record, le tableau de Jean-Michel Basquiat de 1982 Guerrierqui a rapporté 323,6 millions de dollars de Hong Kong (41,7 millions de dollars) chez Christie’s en 2021.

Selon la maison de vente aux enchères, le tableau faisait à l’origine partie de la collection de la famille royale de Bourbon-Deux-Siciles, descendants des dirigeants historiques de Sicile et du sud de l’Italie. Il a été acheté par l’actrice italienne Edy Vessel chez Sotheby’s Londres en 1991, et est désormais proposé chez Christie’s par la fille de Vessel, la princesse Camilla, qui l’a acquis via une fiducie familiale.

L’œuvre fait partie d’un trio de paysages peints par l’artiste à Asnières lors de ses deux années de voyage en France. La pittoresque Asnières, située le long de la Seine au nord-ouest de Paris, était un lieu de week-end apprécié des plaisanciers. Les deux œuvres devraient compléter le trio, Ponts sur la Seine à Asnières et Restaurant de la Sirène, Asnièresappartiennent respectivement à la collection Emil Bührle et au musée Ashmolean.

Max Carter, vice-président de l’art du XXe et XXIe siècle chez Christie’s Americas, a déclaré dans un communiqué : « Au cours des dernières années de sa brève vie, Vincent a atteint une liberté artistique parfaite par rapport aux couleurs, techniques et sujets strictement prescrits. Ici, en 1887, il se délecte de ces libertés chèrement acquises en desserrant son pinceau, en éclaircissant sa palette et en célébrant les harmonies subtiles d’une exquise journée d’été. »

Le tableau devrait être exposé au nouveau siège de Christie’s en Asie-Pacifique à Hong Kong du 22 au 26 septembre.