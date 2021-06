La scène du générique de fin met en place l’épreuve de force «Fast and Furious»

Alerte spoiler : cette histoire traite de points importants de l’intrigue et de la fin de « F9 », alors méfiez-vous si vous ne l’avez pas encore vu.

Non seulement « F9 » a emmené la franchise « Fast and Furious » dans l’espace – allez, vous saviez que ce n’était qu’une question de temps – mais l’extravagance d’action a réuni des frères séparés, réglé un vieux score et rendu hommage à l’héritage durable d’un acteur .

Naturellement, notre héros Dominic Toretto (Vin Diesel) et son équipage une foisa de nouveau sauvé le monde d’une menace dangereuse de diverses manières exagérées, empêchant le méchant pirate informatique Cipher (Charlize Theron) de s’emparer des systèmes d’armes à travers le monde avec le dispositif Project Ares. (Utile dans cet effort est une Pontiac Fiero qui se met en orbite puis passe au-dessus d’un satellite. Non, vraiment.)

Le nouveau film a également réglé une querelle entre Dom et son petit frère abandonné, le superspy voyou Jakob Toretto (John Cena). Après des années à blâmer Jakob pour la mort de leur père, Dom a découvert que ce n’était pas de sa faute, a sauvé son frère après une trahison et a commencé un processus de pardon. Jakob est également parti au coucher du soleil afin qu’ils puissent (peut-être) faire équipe à nouveau dans le prochain 10ème film « Fast ».

Mais l’un des plus grands événements est le retour de Han Lue (Sung Kang), qui a été présumé mort dans un accident de voiture enflammé (voir : « Tokyo Drift » et « Fast & Furious 6 »). Kang et le réalisateur de « F9 » Justin Lin décomposent les principaux spoilers du nouveau film:

Cardi B entre dans la mêlée « rapide » – et pas seulement pour un camée

La franchise a eu des guest stars musicales dans le passé, de Ja Rule à Rita Ora en passant par Iggy Azalea, bien que le rappeur Cardi B, lauréat d’un Grammy, soit sans doute le plus A-list. Lorsque Dom se rend à Londres pour affronter Jakob, le méchant bienfaiteur de son frère (Thue Ersted Rasmussen) appelle Interpol sur Dom, qui est jeté dans un wagon de riz. Cependant, l’un des agents est Leysa (Cardi B), une femme de l’intérieur que Dom connaît depuis longtemps et travaille maintenant pour Queenie Shaw (Helen Mirren). Ce n’est pas seulement un cas unique, car Cardi B est sur le point de reprendre son rôle dans « Fast 10 ».

Lorsque Lin a réalisé « Tokyo Drift », « vous ne pouviez pas appeler les gens au téléphone, puis au fur et à mesure que nous nous développions en tant que franchise, nous recevions des appels entrants », a déclaré le cinéaste. «Je ne sais jamais qui est à l’autre bout de cet appel, et dans ce cas, je me souviens que Vin est entré et il a dit:« Cardi B. Qu’en pensez-vous? Et je me dis ‘Super ! Je pense que ce serait un très bon ajout. Maintenant, pour pouvoir travailler un peu avec elle, il y a tellement plus que nous pouvons explorer plus tard.

Brian O’Conner de Paul Walker survit au cinéma

Après avoir sauvé la journée, Dom ramène tout le monde à la maison pour l’habituel barbecue de célébration Toretto. Il y a une assiette et un siège vides à table, et une Nissan Skyline familière arrive dans l’allée avant le générique.

Même si Paul Walker est décédé en 2013 pendant la production de « Furious 7 », son personnage Brian O’Conner existe toujours à l’écran : il regardait vraisemblablement les enfants pendant que Dom et sa sœur Mia (Jordana Brewster), la petite amie de Brian, s’occupaient des affaires.

« La décision de garder Brian dans l’univers ‘Fast’ est importante », déclare Lin. « Je m’assure constamment d’avoir des conversations, même avec moi-même, que peu importe ce que nous faisons à l’avenir, la reconnaissance de Brian est faite d’une manière respectueuse. »

Han de Sung Kang revient à la vie avec une nouvelle raison d’être

Le coureur gourmand de Kang a semblé connaître une fin enflammée il y a quelques films, bien qu’une première bande-annonce de « F9 » ait révélé sa réapparition. Maintenant, nous savons ce qui s’est passé: Han a été recruté par l’agent de renseignement M. Nobody (Kurt Russell) pour être son homme à Tokyo, alors il a simulé sa mort et a vécu dans l’ombre en protégeant Elle (Anna Sawai), une fille orpheline liée au projet Ares .

Être une figure parentale donne à Han «une raison différente de se réveiller le matin», dit Kang. « J’ai vraiment apprécié de pouvoir jouer un personnage qui est responsable de quelqu’un d’autre que lui-même. » L’acteur n’a pas d’enfants dans la vraie vie, mais quand je rencontre d’autres hommes qui sont pères, ils ont un fanfaron différent à leur sujet. Il y a un niveau différent de confiance et d’objectif que j’envie, que j’admire et je dirais : « J’aimerais avoir ça. »

« La beauté d’être acteur est que même si vous n’êtes pas capable de vivre cela dans la vraie vie, vous en obtenez un petit morceau pendant que vous jouez à faire semblant. »

Deckard Shaw voit un fantôme dans la scène du générique de fin de ‘F9’

Le mercenaire de Jason Statham est l’homme qui a assumé la responsabilité de la mort de Han. Mais après une chute dans « Furious 7 », il a été des alliés inquiets de Dom ainsi que de l’homme de loi de Dwayne Johnson, Luke Hobbs (comme on le voit dans le spin-off « Hobbs & Shaw »). Shaw est aussi le gars que l’on voit dans la scène supplémentaire à la fin de « F9 »: Dans un entrepôt, il va en ville sur un sac de boxe – il s’avère qu’il y a un mec entassé à l’intérieur qu’il bat – quand on frappe à la porte l’interrompt. Shaw ouvre la porte et il est choqué de voir Han se tenir devant lui.

Il y a encore une question de savoir si Shaw faisait partie de la ruse de Personne, mais faire cette scène était « la chose la plus cool », dit Kang, qui a partagé la vedette avec Statham dans « War » en 2007. « Pouvoir partager l’écran avec lui et l’avoir dans cet univers est génial. Et maintenant, pouvoir continuer, espérons-le, une affaire inachevée (avec lui) est encore plus cool. »

Lin ajoute qu’il y a beaucoup plus d’histoires avec Han, et il veut honorer le mouvement #JusticeForHan formé dans la communauté des fans. « Il ne s’agit pas de le ramener à la vie, mais c’est de promettre que nous allons toujours le traiter avec respect. »