La scène du divertissement égyptienne reçoit un coup de pouce massif avec Rabih Mokbel faisant venir des stars mondiales Nouvelles des gens

Commençant comme serveur et devenant PDG de sa propre entreprise, Venture Lifestyle, l’un des organisateurs d’événements les plus réussis de la région aujourd’hui, le voyage rapide de Rabih Mockbel vers le sommet ne connaît pas de limites.

Cet été, Mockbel organise son événement le plus spectaculaire de tous les temps, un concert exclusif de la superstar Jennifer Lopez sur la côte nord de l’Égypte. Et, avec d’autres plans pour amener les plus grandes et les meilleures stars en Égypte, Mockbel est loin d’être terminé. Bronwen Mehta d’énigma s’est assis avec lui pour découvrir l’homme derrière les événements les plus extraordinaires de l’Égypte.

Après avoir grandi en Arabie saoudite, à l’âge de 16 ans, Rabih Mockbel a été parachuté de sa vie dans son pays natal, le Liban, où il a commencé à étudier l’hospitalité.

Tout en poursuivant ses études, il a commencé à travailler comme serveur. «Je ne travaillais pas comme serveur pour de l’argent, mais simplement parce que je n’avais pas d’amis à Beyrouth. La seule personne que je connaissais au Liban était un serveur dans un hôtel, alors je suis simplement allé avec lui », révèle-t-il franchement.

Rabih Mockbel ne savait pas à l’époque que ce travail le catapulterait vers des choses bien plus grandes. Il a impressionné ses employeurs dès le départ: «J’étais un apprenant rapide et enthousiaste. En plus de cela, il était inhabituel pour un serveur d’avoir le niveau d’éducation que j’avais. J’étais le serveur le plus éduqué qu’ils aient jamais vu! raconte-t-il.

Ses capacités et sa détermination à apprendre ont porté ses fruits, et il a rapidement été promu réceptionniste de l’hôtel et après un certain temps, il s’est vu offrir l’opportunité qui a changé sa vie.

«En 2003, on m’a proposé le poste de serveur au tout premier bar sur le toit officiel du Liban, Skybar. La position était un retrait, mais le potentiel était beaucoup plus grand », explique Mockbel. Grâce à son éthique de travail et à son expérience déjà étendue dans le domaine de l’hôtellerie, Mockbel a rapidement géré l’ensemble de la salle, et en 2006, Skybar, désormais réputé dans la région, a déménagé dans un lieu plus grand. Malheureusement, en 2006, en raison du déclenchement de la guerre au Liban, Mockbel a quitté le pays. De retour en Arabie saoudite, Mockbel a commencé à travailler pour une grande entreprise de planification d’événements, où il a acquis une grande partie des compétences pratiques qu’il utilise encore à ce jour.

Jamais aventurier, Mockbel est allé là où l’occasion se présentait. Il est retourné à Beyrouth après la guerre, cette fois pour devenir le directeur général de Skybar. Puis en 2009, il s’installe en Egypte pour occuper le poste de Directeur Général du nouveau Skybar au Sahel.

Après deux années de succès là-bas, la vie de Mockbel fut à nouveau perturbée par le conflit. Lorsque la révolution de 2011 a éclaté en Égypte, Mockbel a déménagé à Abu Dhabi et a commencé à organiser des événements exclusifs et exubérants pour la Formule 1, avant de retourner à Beyrouth en 2013 pour lancer son propre site, le Bronx.

Grâce à ces années remplies d’expériences variées, lorsque Mockbel est revenu en Égypte en 2016, cette fois pour de bon, sa compréhension de la scène du divertissement régional était sans égal. Après avoir ouvert deux restaurants, Code à Dusit Thani et SeaCode au Sahel, Mockbel a commencé à réaliser ce qui manquait à la scène égyptienne.

«Il y avait un manque d’artistes de renom. Les promoteurs ne prenaient aucun risque. S’ils avaient un sponsor, ils organiseraient une fête. S’il n’y avait pas de sponsor, ils ne le feraient pas », explique-t-il, ajoutant:« Les promoteurs ont donné l’impression que les artistes ne veulent pas venir en Égypte, il est donc impossible de les obtenir.

Ce qui n’est pas vrai. Les promoteurs ne veulent tout simplement pas prendre le risque. » Mockbel a vu cette lacune dans l’industrie de la vie nocturne et du divertissement comme son opportunité de «briser toutes les règles», en continuant à revitaliser complètement la scène égyptienne en réunissant une foule de noms internationaux très attendus.

«Au lieu d’essayer d’abord de trouver des sponsors, je prends le risque, je signe l’acte, puis je trouve les sponsors. À la suite de mes succès avérés, les sponsors se présentent maintenant », explique Mockbel. Et la preuve est dans le pudding.

Bien que de nombreux acteurs du secteur aient jugé cela impossible, Mockbel a pour la première fois amené Solomun, Black Coffee et les stars du hip hop Nelly, Tyga et Inna en Égypte, nous donnant certains des événements les plus parlés de la décennie.

«Quand j’ai dit que je voulais Solomun, ils ont dit que cela n’arriverait pas. J’y suis parvenu », déclare-t-il fièrement.

Bien que la carrière de Mockbel soit remplie de grands événements, dont Justin Timberlake à Dubaï, la performance de J.Lo en Égypte devant 20 000 spectateurs est son événement le plus colossal à ce jour. Soulignant son importance, Mockbel dit: «Je n’ai pas encore l’impression de l’avoir fait, mais peut-être qu’après J.Lo, je le ferai. Je pense que son concert va être un tournant décisif pour l’industrie dans son ensemble. Une fois que J.Lo est arrivé et que tout se passe bien, quel artiste international pourra dire non?!

Pour l’avenir, le potentiel pour attirer de nouveaux noms et organiser des événements à grande échelle est la raison pour laquelle la passion et l’avenir de Mockbel sont liés à l’Égypte pour le moment. «Au Liban, la scène est si petite et fatiguée. En Égypte, par contre, les gens ne sortent pas pour montrer et faire éclater des bouteilles de champagne. Ils club pour l’expérience. De plus, il y a tellement d’endroits disponibles, comme El Gouna, Sokhna et Sahel. Ils se sentent comme des pays complètement différents! Dans les 5 prochaines années environ, la scène égyptienne va vraiment décoller », s’exclame-t-il.

Et il prévoit non seulement d’être là pour cela, mais de l’orchestrer réellement.

Se targuant d’être un véritable pionnier, il note: «Je ne réserve jamais deux fois un DJ. Il s’agit d’être le premier à faire quelque chose. Je me fiche de savoir qui réserve Solomun ou Black Coffee maintenant, l’important est que nous l’ayons fait en premier.

Réussir certains des événements les plus réussis d’Égypte n’est pas le fruit du hasard. Du concept à l’exécution, le souci du détail de Mockbel est impeccable. «Je ne vais pas simplement réserver un acte sans savoir qu’il y a une demande pour celui-ci. Une recherche approfondie est essentielle, je sais exactement ce que le public veut voir et écouter », dit-il.

Mais même cela ne suffit pas. «Il s’agit de choisir la bonne date et le bon endroit, sinon avoir le bon artiste ne fonctionne pas. Et une fois que vous les avez, vous avez besoin de la bonne équipe pour les exécuter. Lorsque cela est nécessaire, j’amène les meilleures personnes avec lesquelles j’ai travaillé de toute la région pour travailler sur un événement. C’est ce que j’ai fait avec J.Lo pour m’assurer que tout se passe parfaitement », explique Mockbel.

Alors que le public se concentre sur la performance elle-même, la tête de Rabih Mockbel est ailleurs, analyser tous les détails dont nous ne réalisons même pas sont essentiels pour créer l’événement parfait.

«Je ne suis pas inquiet pour la performance, J.Lo fera un grand spectacle. Je me concentre sur la façon dont le public est traité, comment il sera nourri et, en général, comment créer un environnement optimal pour lui. Je suis déterminé à rendre les entrées et les sorties rapides et faciles pour le public », explique Mockbel.

Son désir d’innover en apportant de nouvelles technologies a également poussé la scène égyptienne à faire de grands progrès. Mais il a encore de grands projets pour l’avenir. «Je veux que le transport fasse partie du ticket, afin que vous soyez pris en charge et déposé directement à votre domicile, sans avoir besoin de conduire et de trouver un parking. Je veux aller au-delà des billets et des bracelets normaux », s’exclame-t-il avec enthousiasme.

Pour s’assurer qu’il est au top des derniers systèmes, Rabih Mockbel s’assure qu’il acquiert une expérience de première main de l’étranger.

En voyageant à Houston pour regarder J.Lo jouer, il avait les yeux d’aigle cherchant à apprendre de toute erreur et à voir ce qu’il fallait pour que l’événement se déroule sans accroc.

Aujourd’hui, avec un bilan si étoffé, Mockbel peut honnêtement dire aux sponsors potentiels: «Je peux obtenir n’importe quel nom et je livre», dit-il. Pour commencer, il organise le plus grand événement de deux jours pour enfants que l’Égypte ait jamais vu, «The Baby Shark Show», en octobre; et le légendaire Bryan Adams est attendu en février. Alors, regardez l’Égypte, nous avons beaucoup d’autres événements passionnants pour lesquels nous préparer!

