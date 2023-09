La scène Divine Bloodlines de Castlevania Nocturne est la plus grande

Nocturnele nouvelle série successeur à l’excellent film d’animation de Netflix Castlevania adaptations, joue avec son héritage de manière vraiment intelligente – à la fois en tant que successeur, métatextuellement et narrativement, alors que ses héros naviguent en faisant partie d’un conflit surnaturel générationnel. Mais l’un de ses plus grands moments est un miroir fascinant de celui de la série originale, et tous deux découlent d’un amour pour le bandes originales légendaires des jeux.

Vampires préférés dans les médias | Jacob Anderson et Sam Reid

Le sixième épisode de Nocturne« Guilty Men to Be Judged », voit le nouveau protagoniste Richter Belmont (Edward Bluemel) confronter au sens propre et figuré sa place dans la lignée de la famille Belmont lorsqu’il se retrouve face à face avec son grand-père présumé mort depuis longtemps, Juste Belmont (Game of Thrones‘ Iain Glen). Il vient de fuir une confrontation qui l’a opposé au vampire. qui a tué sa mèreOlrox (Monde occidentalc’est Zahn McClarnon), Richter et Juste ont des parallèles similaires en ce moment, au plus bas et tous deux hantés par la perte de Julia Belmont. Richter a vu sa mère assassinée juste devant lui quand il était enfant, et Juste a été témoin sa fille grandit plus lointain jusqu’à ce qu’elle quitte l’Europe pour les Amériques, pour ne plus jamais le revoir.

Capture d’écran: Netflix

Comme les deux hommes, l’un jeune et aussi impétueux pour son propre bien et l’autre vieux et fatigué de l’héritage qu’il a laissé derrière lui, commencent maladroitement à se débattre avec leurs liens les uns avec les autres et avec leur place plus large dans le clan Belmont – et, à travers CastlevaniaDans Sypha Belnades de Sypha Belnades, leur héritage de capacités magiques a désormais du mal à être exploité. Leur moment de paix naissante est perturbé lorsqu’un groupe de vampires les surprend. Richter, déjà en proie au doute après avoir fui Olrox, est rapidement maîtrisé, et Juste, bien au-delà de ses jours de chasseur de vampires, est amené devant lui enchaîné juste pour amplifier encore plus ce doute. Mais quand l’un des chasseurs de vampires se moque du fait que les alliés et les proches – Maria, sa mère Tera, sa nouvelle camarade Annette – Richter laissé derrière lui lors de sa fuite vont être massacrés, quelque chose chez le jeune homme se brise et dans un cri d’angoisse et de colère, il est enveloppé de divines flammes bleues. Le côté magique de sa lignée, qu’il avait longtemps eu du mal à embrasser depuis la mort de sa mère, s’est révélé réveillé.

C’est le grand moment héroïque de Richter de toute la saison : c’est là qu’il enfile pour la première fois son bandana emblématique des jeux, c’est la première fois que nous le voyons vraiment se déchaîner avec le flair et la puissance de ses lointains descendants Trevor et Sypha. pour la première fois. Il devient une force imparable de prouesses martiales et magiques, incinérant ses ennemis dans un enfer bleu, bloquant les coups et jalonnant les vampires avec la magie de glace invoquée autour de ses poings – Belmont et Belnades en un, une centrale de chasse aux vampires poursuivant avec maîtrise magique. C’est sans doute le moment d’action le plus somptueusement animé de tous les temps. Nocturneet c’est bien sûr le moment où, pour la première fois dans la série, la bande originale de Trevor Morris et Trey Toy embrasse un leitmotiv triomphant de CastlevaniaL’histoire du jeu : « Divine Bloodlines ».

Castlevania Rondo de Blood Music – Lignées

Apparu pour la première fois comme bande originale de la scène d’ouverture de Castlevania : Rondo de sang—publié pour la première fois sous le nom Castlevania : Dracula X en Occident sur la SNES en 1995 et composé par Akira Sōji, « Divine Bloodlines » est devenu le titre de Richter. thème factuel dans le Castlevania franchise, et l’une des mélodies les plus célèbres de la série aux côtés de « Vampire Killer » et « Bloody Tears ». C’est ce dernier que « Bloodlines » partage l’honneur d’être exploité dans les adaptations animées de Powerhouse avec, après avoir été utilisé à l’apogée du la deuxième saison de l’émission pour suivre l’assaut de Trevor, Sypha et Alucard contre le château de Dracula. Mais le parallèle va bien au-delà du fait qu’il s’agit de deux des séquences les plus géniales de leur série respective qui, par hasard, utilisent Castlevania musique de jeux vidéo. Ce sont tous deux des moments vitaux dans le voyage de leurs héros respectifs qui les voient embrasser leurs liens, avec leurs familles et leurs proches, avec leur histoire et la place qu’ils y occupent, pour surmonter des obstacles insurmontables et se forger dans les légendes qu’ils étaient destinés à être.

Il est peut-être approprié que « Bloodlines » soit invoqué alors que Richter puise enfin dans le côté magique de l’histoire de sa famille grâce aux puissantes capacités de Sypha en tant que chercheuse, parallèlement au moment où sa descendante s’est épanouie pendant Castlevania Dans la séquence « Bloody Tears » de la saison 2, c’est la première fois que nous avons vraiment vu à quel point elle pouvait être magistrale avec son lancer de sorts. Il s’agit d’une connexion à plusieurs niveaux, pas seulement avec Sypha, mais aussi avec Juste, qui à la fois Nocturne et dans les jeux, il était considéré comme un savant particulièrement magique parmi les Belmont, inspiré par la lignée des Belnades – à cet héritage générationnel Nocturne est la clé de ses personnages. Mais c’est aussi un parallèle avec les moments de leurs voyages dans lesquels Richter, et Trevor et Sypha avant lui, se sont retrouvés au moment où cette lignée musicale a été sollicitée.

Capture d’écran: Netflix

Jusqu’à ce point dans Nocturne, la compréhension de Richter de l’histoire des Belmont a été traitée avec le rejet impétueux d’un jeune homme têtu : il savait qu’il pouvait combattre les vampires, il savait qu’il était bon dans ce domaine, et c’est tout ce qui comptait. Ignorant largement l’ampleur de la menace surnaturelle que sa famille combattait depuis des centaines d’années, Richter se contentait de s’isoler et de s’isoler de ses sentiments, de compartimenter la mort traumatisante de sa mère et de rester largement indifférent à son statut de dernier descendant supposé de la famille. Clan Belmont. De même, Trevor, Sypha et Alucard avaient tous passé une grande partie de leur temps. CastlevaniaLa deuxième saison de est en proie à leurs propres doutes et à leur isolement à l’égard de leur héritage : celui de Trevor avec les Belmont en disgrâce, Sypha ayant laissé ses camarades chercheurs derrière eux et Alucard devant travailler avec l’héritier d’une famille qui a exterminé son espèce pour tuer. son père affligé.

Ce n’est vraiment que dans ces moments d’apogée cathartique, tous deux marqués par une connexion avec Castlevanial’histoire métatextuelle plus large de Nocturne et CastlevaniaLes héros réalisente que leur force réside dans leurs liens avec les personnes les plus proches d’eux, dans l’adhésion au lien avec ces grandes lignées, divines ou autres, qui peuvent faire d’eux les meilleures versions d’eux-mêmes. Tout comme « Bloody Tears » a orchestré un moment où Trevor, Sypha et Alucard se sont imposés en tant qu’unité, se frayant un chemin à travers les hordes de Dracula après une saison de désunion, « Divine Bloodlines » devient l’hymne qui voit Richter prendre conscience de son propre pouvoir. , pas seulement de la part de ses ancêtres, mais aussi de l’amour qu’il porte aux gens qui l’entourent.

Capture d’écran: Netflix

Alors que la poussière retombe et que les flammes bleues divines s’éteignent dans les derniers instants de « Guilty Men to Be Judged », les guitares déchiqueteuses de Toy et Morris sur « Divine Bloodlines » donnent chemin vers une interprétation lugubre et chorale du motif, et Richter et Juste contemplent ce qui vient de se dérouler. « Je ne sais pas », raconte Richter à son grand-père, comment il s’est soudainement retrouvé à manier si habilement la puissance magique de la lignée Belmont et Belnades. « Parce qu’il le fallait ? Je dois vivre… il y a des gens que j’aime », réalise-t-il, réaffirmant que la force qu’il a trouvée dans cette nouvelle reconnaissance. Tout comme Trevor, Sypha, Alucard l’avaient fait avant lui, Richter comprend enfin que partager sa vie avec les autres, à la fois à travers l’héritage de son clan et à travers les gens qui l’entourent, est une force tout aussi puissante que n’importe quel outil martial ou la fanfaronnade de la jeunesse. peut être. Qu’ils le font tous dans une connexion parallèle et avec amour pour, CastlevaniaL’histoire musicale de Nocturneles explorations les plus intelligentes et les plus enrichissantes de sa place dans la lignée animée de la série

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.