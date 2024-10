La scène de sexe entre Andrew Garfield et Florence Pugh est allée « plus loin » que prévu

L’alchimie entre Andrew Garfield et Florence Pugh est indéniable.

À tel point que le couple est allé au-delà de leurs attentes en filmant une scène de sexe dans leur nouveau film « We Live in Time ».

Garfield, 41 ans, a partagé l’histoire lors d’un enregistrement du podcast « Happy Sad Confused » le 4 octobre au 92nd St Y à New York.

Florence Pugh et Andrew Garfield à la projection de « We Live in Time » à New York. Getty Images

« Nous faisons la première prise de cette scène de sexe très intime et passionnée », Garfield a déclaré à l’animateur Josh Horowitz. « Et c’est un décor fermé, ce qui signifie qu’il n’y a que moi et Florence dans une pièce ensemble et le caméraman, qui est notre directeur photo, un homme très charmant appelé Stewart. »

Garfield a poursuivi : « La scène devient passionnée au fur et à mesure que nous la chorégraphions et nous y entrons, pour ainsi dire, et nous allons un peu plus loin que ce que nous étions censés faire simplement parce que nous n’avons jamais entendu « couper » et que nous nous sentons en sécurité et que nous sommes du genre : « OK, nous allons passer à la chose suivante et à la chose suivante, nous laisserons cela progresser et nous continuerons. » «

Garfield et Pugh dans « Nous vivons dans le temps ». A24

Mais Garfield a déclaré que lui et Pugh, 28 ans, avaient fini par « se dire par télépathie : ‘Cela semble définitivement être une longue prise.’

« Je lève les yeux et dans le coin se trouvent Stewart et notre perchman », se souvient l’acteur. « Stewart a la caméra à ses côtés et il est tourné contre le mur. »

Malgré la scène sexuelle, Garfield et Pugh sont tous deux en relation avec d’autres personnes. Garfield sort avec un lecteur et conseiller spirituel Kate Thomas. Il a déjà fréquenté sa co-star de « The Amazing Spider-Man », Emma Stone, de 2011 à 2015.

Pugh, quant à lui, sortirait avec la star de « Peaky Blinders », Finn Cole. Elle s’est séparée de Zach Braff en 2022 après trois ans de relation.

« We Live in Time » a été présenté en première au Festival du film de Toronto le mois dernier. Le film est réalisé par John Crowley et explore la romance d’une décennie entre les personnages de Garfield et Pugh.

Garfield incarne Tobias, un représentant de Weetabix qui est en train de divorcer au début du film, tandis que Pugh incarne Almut, un ancien patineur artistique devenu chef qui finit par recevoir un diagnostic de cancer.

Lors d’une conférence de presse pour le film au Festival du film de Saint-Sébastien le mois dernier, Garfield a déclaré qu’il « était en profonde réflexion sur le sens de la vie » lorsqu’il a lu le scénario du film émouvant.

« Je pensais à la vie, à la mort, à l’amour, au sens, au temps… à l’âge de 39 et 40 ans, une sorte de crise de la quarantaine, regardant vers l’avant, regardant en arrière, regardant exactement où je suis et pensant : « Et maintenant ? ?’ « , a-t-il partagé, selon Variétéajoutant: « Ce script est arrivé, et c’était comme si je l’avais écrit depuis cet endroit. »

Garfield, Pugh et John Crowley à la première de « We Live in Time » au TIFF. Getty Images

Pugh s’est engagée à jouer son rôle dans le film en se rasant la tête.

Elle a dit Salon de la vanité le mois dernier, elle a rejeté l’offre de Crowley de porter une perruque ou d’autres postiches pour représenter son personnage atteint de cancer.

« Je l’ai juste arrêté au milieu d’une phrase et je me suis dit : ‘John, personne ne peut jouer un personnage comme celui-ci dans un film comme celui-ci sans faire ce qui doit être fait' », a déclaré le candidat aux Oscars. « Et si vous ne voulez pas le faire, je pense que vous ne devriez pas faire une histoire comme celle-ci. »