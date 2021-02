Une SCÈNE d’une plage de Bondi a révélé un danger effrayant, avec des piles de méduses piquantes bordant le rivage.

La masse terrifiante de méduses «bluebottle» repérées le long de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a été qualifiée de «piscine pour enfants de cauchemars».

Les méduses piquantes, qui peuvent causer une douleur paralysante à ceux qui ont la malchance de marcher sur une, ont été chassées à terre par de violentes tempêtes, selon un Rapport Daily Star.

Les créatures avaient été repérées sur les plages autour de Sydney, ainsi que sur les plages de Terrigal et Geroa en Nouvelle-Galles du Sud.

L’infirmière Sarah Hunstead a averti les téléspectateurs de l’émission télévisée australienne The Morning Show qu’il était facile de finir par se faire piquer plus d’une fois – car certaines piqûres ne se faisaient pas sentir tout de suite.

«Les symptômes peuvent inclure des maux de dos et des maux de tête intenses, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales intenses, des nausées et des vomissements, et éventuellement des problèmes respiratoires», a-t-elle déclaré.

On s’attendait à ce qu’un vent d’ouest ramène les méduses au large.

Isaac Irvin, un habitant de Sydney, a capturé une image du grand nombre de méduses sur la plage de Bondi et l’a publiée sur Twitter.

« Australie! Si les vagues ne vous attirent pas, les bluebottles le feront », a-t-il écrit.

L’animatrice de Sky News, Laura Jayes, a partagé l’image d’Irvin, décrivant la scène comme une «piscine de cauchemars».

Il semblait que c’était le grand nombre de méduses qui avait laissé les Australiens «étonnés».

« Encore assez de ces beautés fraîchement échouées pour me faire réfléchir à deux fois à la baignade », lit-on dans son tweet.

«Je n’en ai jamais vu plus de trois dans un mètre carré de sable et généralement un tous les 30 mètres environ. Et c’est une ou deux fois pendant l’été. Mon Dieu, c’est étonnant », a commenté une personne sur Twitter.

Le professeur Emma Johnston, doyenne des sciences à l’Université de NSW, a déclaré au Sydney Morning Herald elle avait récemment été piquée aux lèvres et au bras par un tentacule égaré.

Elle a publié une photo sur les réseaux sociaux des beautés échouées, qu’elle a qualifiées de «absolument magnifiques».