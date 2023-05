Un juge a lancé jeudi une action en justice intentée par les acteurs de « Roméo et Juliette » de Franco Zeffirelli.

Les acteurs Olivia Hussey et Leonard Whiting, qui ont maintenant 72 ans, ont initialement affirmé qu’une scène de nu dans le film de 1968 était de la pornographie juvénile et que le couple avait été abusé sexuellement pendant le tournage.

La juge de la Cour supérieure, Alison Mackenzie, a statué en faveur d’une requête du défendeur Paramount Pictures visant à rejeter le procès intenté par Hussey, qui jouait Juliette à 15 ans, et Whiting, qui jouait Roméo à 16 ans.

Le juge a statué que la scène du film était sous la protection du premier amendement, expliquant que Hussey et Whiting « n’ont avancé aucune autorité montrant que le film ici peut être considéré comme suffisamment sexuellement suggestif en droit pour être considéré comme définitivement illégal. »

Les acteurs de » Roméo et Juliette » ont affirmé que Zeffirelli leur avait initialement dit qu’ils ne filmeraient pas nus et porteraient à la place des vêtements de couleur chair. Cependant, au moment de filmer la scène, le réalisateur aurait insisté pour que les deux adolescents soient nus, « sinon l’image échouerait ».

Le film et sa chanson thème étaient des succès majeurs à l’époque et – malgré la scène de nu qui montre brièvement les fesses nues de Whiting et les seins nus de Hussey – il a été joué pour des générations de lycéens étudiant la tragédie de Shakespeare.

Un avocat des acteurs prévoit de déposer à nouveau le procès devant un tribunal fédéral.

« Nous croyons fermement que l’exploitation et la sexualisation des mineurs dans l’industrie cinématographique doivent être confrontées et légalement traitées pour protéger les personnes vulnérables contre les préjudices et garantir l’application des lois existantes », a déclaré l’avocat Solomon Gresen dans un communiqué.

Un avocat de Paramount a refusé de commenter la décision.

Le fils du réalisateur avait précédemment critiqué le procès.

« Il est gênant d’entendre qu’aujourd’hui, 55 ans après le tournage, deux acteurs âgés qui doivent essentiellement leur notoriété à ce film se réveillent pour déclarer qu’ils ont subi un abus qui leur a causé des années d’anxiété et de malaise émotionnel », a déclaré Pippo Zeffirelli. The Guardian dans un communiqué.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.