La scène de nu de l’épisode 1 d’Agatha All Along de Kathryn Hahn a été improvisée

Hahn n’est pas étrangère à l’idée de s’investir pleinement dans son travail, ayant récemment joué dans deux séries télévisées fantastiques – « Mrs. Fletcher » sur HBO et « Tiny Beautiful Things » sur Hulu – en tant que protagonistes complexes dans des voyages sexuels désordonnés. Bien qu’on ne sache pas si « Agatha All Along » a reçu ou non des critiques pour l’inclusion de la nudité (ce qui ne devrait pas (Bien que cela ait été un problème, puisque Thor et Hulk se sont tous les deux mis nus auparavant), Schaeffer reconnaît que le choix d’inclure la scène était « subversif ». Comme elle l’a dit : « Kathryn a fait tellement de travail, et elle a fait beaucoup de nudité et d’autres choses, et donc cela semblait aussi très subversif d’inclure la nudité de Kathryn Hahn dans le MCU. »

Le côté comique de la scène aurait été une raison suffisante pour inclure la nudité, mais Hahn soutient également que cela est pertinent pour le parcours du personnage. « Elle a été dépouillée de tout son pouvoir à ce stade de la série », a expliqué l’actrice. « Elle n’avait vraiment rien à ce moment-là, et il s’agissait donc d’illustrer ce fossé entre ce moment et le moment où elle retrouve son pouvoir. »

Schaeffer le formule différemment : « C’est tellement fidèle à son personnage, et ça me fait rire aux éclats. » Elle n’a pas tort. Dans une série qui a déjà présenté plusieurs moments hilarants, la promenade décontractée d’Agatha dans les rues de Westview, prisonnière de l’ennui, est l’une des plus drôles. C’est aussi une excellente façon de signifier que « Agatha All Along » ne ressemblera pas beaucoup aux séries Marvel qui l’ont précédée – ce qui, en tant que fan fatigué des super-héros, est tout ce que je pourrais vraiment demander.

De nouveaux épisodes de « Agatha All Along » sortent le mercredi à 21 h HE/18 h HP sur Disney+.