La scène de naissance brutale de House of the Dragon suscite l’indignation, les téléspectateurs exigent un avertissement de déclenchement

La première de la série “House of the Dragon” contenait une scène de naissance violente et traumatisante dans laquelle de nombreuses femmes modernes trouvent un reflet horrifiant de l’époque actuelle. Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, il y a spoilers devant dans cet article. La scène représente une césarienne graphique sur Aemma Arryn (jouée par Sian Brooke), réalisée sans son consentement afin de retirer le bébé culotté de son ventre selon l’ordre de son mari. La procédure se termine par la mort du bébé et de la reine. Compte tenu du scénario actuel aux États-Unis où les femmes ont perdu leur droit à l’autonomie corporelle avec l’annulation de Roe v Wade, de nombreux téléspectateurs y ont trouvé un signe des temps bouleversant.

Les fans de “House of the Dragon” ont pu être vus insistant sur le fait que la scène aurait dû être accompagnée d’un avertissement de déclenchement. Selon Insider, le réalisateur Miguel Sapochnik a déclaré que la scène avait été montrée à autant de femmes que possible pour évaluer les réactions. Pourtant, le grand public continue de critiquer la scène potentiellement déclenchante. Alors que certaines personnes ont dit que la scène n’aurait pas dû être faite dans un monde post-Roe, d’autres ont soutenu que c’était tout l’intérêt.

Anthony a essayé de me consoler comme “ça n’arriverait JAMAIS comme ça aujourd’hui” et c’est comme… hoooomie je m’en fous. C’est le fait que son connard de mari n’a même pas pu lui dire le destin qu’il venait de choisir POUR ELLE et l’a juste maintenue pendant qu’elle était pratiquement assassinée. – Jess (@MotherGothGames) 25 août 2022

Je ne vois pas cela discuté un tas, mais au cas où vous n’auriez pas encore vu House of the Dragon: EXTRÊMEMENT GRAND AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT pour une scène de naissance très violente et traumatisante. – Kristin Chirico (@lolacoaster) 22 août 2022

la scène de la naissance dans la maison du dragon était angoissante à regarder, surtout en pensant aux lois modernes élaborées pour contrôler le corps des femmes, supprimant le “problème” de notre consentement du processus de donner des enfants aux hommes. — ꨄannieꨄ (@tisannie_) 22 août 2022

“c’était inutile” ? en tant que faiseur d’histoires, je ne suis pas d’accord. cela a ouvert la voie d’une manière déchirante à la façon dont la famille considère ses femmes comme des bébés, quel qu’en soit le prix. ce n’était pas du ‘torture porn’ comme certains l’appellent. je pense que c’est un peu absurde. – kell ️‍‍☠️ (@monster_kylo) 22 août 2022

Je pense que je pourrais sauter le premier épisode de House of the Dragon. La simple lecture de ce tweet suffisait. Le traumatisme de la naissance est réel, et il frappe toujours fort près de 12 ans plus tard. https://t.co/XfgPjyly7W — Katharine J. Adams (@katharinejadams) 22 août 2022

Game of Thrones a toujours été un monde d’excès. L’indignation contre le dernier-né laisse certainement place à des théories à développer.

