La place Saint-Pierre au Vatican a accueilli quelques crèches peu orthodoxes au fil des ans, mais l’entrée de cette saison semble provenir de l’espace.

La crèche en céramique futuriste – qui comprend un astronaute et un personnage rappelant Dark Vador de Star Wars – a reçu tellement de critiques terribles que, s’il s’agissait d’une pièce de Broadway, elle aurait probablement fermé le soir d’ouverture.

Certains utilisateurs de médias sociaux – peut-être en accord avec l’ambiance qui prévaut en 2020 – l’ont qualifié de dérangeant ou de peu rassurant.

D’autres étaient plus cinglants.

« Qu’est-ce qu’ils ont créé au nom d’un christianisme sensé sur la place du Vatican », a tweeté AA Michelangelo. « … Les mots (sont) insuffisants pour cette horrible création qui doit provenir de la planète Zog ».

Marie, Joseph, les trois rois et les bergers ressemblent à des figures d’échecs cubiques et les animaux sont trapus et carrés.

Le Vatican utilise une crèche différente chaque année, généralement offerte par des villes ou des artistes.

L’exposition moderniste et plus grande que nature de cette année, qui est apparue dans divers lieux, a été réalisée par des étudiants et des enseignants de Castelli, une ville italienne célèbre pour la céramique, entre 1965 et 1975.

Les Italiens ajoutent traditionnellement un nouveau personnage pour représenter un événement actuel.

Les scènes de la crèche du Vatican passées ont inclus un bateau cassé représentant le sort des réfugiés et une personne visitant un détenu dans une cellule de prison, symbolisant la charité. L’année dernière a été sculptée à partir de 720 tonnes de sable de plage.

L’astronaute représente les atterrissages lunaires de la fin des années 1960 et du début des années 1970, selon une description destinée aux visiteurs.

Une personne sur les réseaux sociaux a répondu en publiant une photo montrant cette silhouette plantant un drapeau du Vatican sur la lune. Un autre a montré Dark Vador demandant des directions à la place Saint-Pierre.

Parmi les quelques fans non qualifiés de la scène, il y avait l’Américain Lino Rulli, qui anime « The Catholic Guy », une émission de radio en semaine au Minnesota. « Je ne sais pas ce que j’aime le plus: l’astronaute ou le gars de la Star Wars Cantina. Je veux vraiment un petit pour notre maison », a-t-il tweeté.

Pour d’autres plus proches de chez eux, la décision du gouvernement municipal de facto de la Cité du Vatican de l’utiliser à la fin de 2020 de toutes les années était particulièrement ennuyeuse.

«Avec cette pandémie mondiale et tout le reste, le peuple chrétien, ou n’importe qui d’ailleurs, s’attendait à un signe de renaissance», a déclaré Alfredo Chiarelli, 65 ans, qui vend des objets religieux sur la place depuis 30 ans.

« Cela a dérouté et attristé beaucoup de gens », a-t-il déclaré à Reuters.