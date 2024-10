La scène de la conférence de presse « en direct » de Megalopolis était sauvage

Cela pourrait surprendre quiconque lira ma critique du livre de Francis Ford Coppola. Mégalopole pour apprendre que je l’ai revu le week-end d’ouverture. Oui, j’ai qualifié le film de « récit édifiant le plus cher du monde » (et après l’avoir visionné une deuxième fois, cette opinion n’a pas changé). Mais j’avais deux bonnes raisons pour une reprise : premièrement, j’avais promis à mon père cinéphile que je l’accompagnerais, et deuxièmement, j’étais très curieux de savoir ce que le site AMC appelait un « élément de participation en direct au théâtre ».

L’« élément de participation en direct » de Mégalopole est une quantité connue du film depuis sa première à Cannes : Salon de la vanité la rédactrice Radhika Seth, qui ont assisté à la projection de mai 2024l’a décrit ainsi :

Quelque part au milieu du film, comme [Adam] César du conducteur parle à la caméra, l’écran est brièvement devenu vide. Il y eut une vague d’applaudissements confus de la part de ceux qui pensaient que tout était fini – si seulement nous avions eu autant de chance – mais alors, les lumières toujours éteintes, un homme courut sur la scène devant l’écran de cinéma depuis les coulisses, tenant un long micro… Se positionnant d’un côté de la scène, et désormais éclairé par un projecteur, l’homme a ensuite fait face à Driver, désormais de retour à l’écran, et lui a posé une question, comme s’il participait à une étrange conférence de presse Zoom à l’époque de la pandémie. . Le chauffeur a répondu, puis l’homme s’est précipité hors de la scène.

Seth a ensuite espéré que « cette composante absurde se reproduirait à travers le pays » lorsque le film sortirait en salles, et ne le sauriez-vous pas ? Il était. Sur une base très limitée.

Pour le contexte, ma première expérience en voyant Mégalopole a eu lieu un samedi matin au siège d’IMAX à Playa Vista (assez au sud de Los Angeles proprement dit pour avoir l’impression de faire un voyage dans le New Jersey). Il y avait environ six autres personnes dans la salle, ce qui est toujours gênant, et cela est devenu encore plus gênant lorsque les lumières de la salle se sont allumées pendant la scène de conférence de presse susmentionnée.

Tout ce qui s’est passé à Playa Vista, c’est que les lumières se sont allumées et que le théâtre est revenu à l’obscurité une fois la scène terminée. À ce stade, j’avais évité toute critique ou commentaire sur la première cannoise (une habitude de longue date, car je déteste me sentir potentiellement influencé par des opinions extérieures au préalable), donc je n’avais absolument aucun contexte quant à ce qui se passait. Ainsi, une fois le générique terminé, je me suis approché du projectionniste, assis à un bureau au fond de la salle, pour lui demander pourquoi les lumières de la maison s’étaient allumées pendant cette scène. Tout ce qu’elle a pu me dire, c’est que ce n’était pas un accident, c’était une partie planifiée du film.

Cependant, à l’AMC Century City, le samedi 28 septembre, j’ai pu obtenir ce qui a été présenté comme « l’expérience ultime ». Dans ce cas, ce qui s’est passé était en fait assez simple : lorsque Cesar Catilina (Adam Driver) a fait face à la caméra pour une conférence de presse, les lumières de la maison se sont rallumées et un homme portant un fedora décontracté et portant un pied de micro est entré dans la salle de cinéma. de la même entrée que celle que nous avions plus tôt dans la soirée.

L’artiste s’est ensuite placé à droite de la scène/à gauche de la maison, dans l’allée derrière les premières rangées du théâtre, ce qui signifie qu’il tournait le dos à la majorité du public. (C’était nul d’être les gens dans ces premiers rangs, pour qui tout cela n’avait aucun sens.) Il a ensuite mimé une question préenregistrée, projetée depuis les haut-parleurs dans le coin arrière gauche de l’auditorium, à laquelle Cesar a répondu sur écran.

L’indication la plus évidente que quelque chose était censé être différent dans cette scène était le changement du rapport hauteur/largeur ; au lieu de remplir tout l’écran IMAX massif, le visage d’Adam Driver est apparu dans un carré réduit, positionné au bas du cadre. Cela a en fait fonctionné assez bien en garantissant que le regard de César (maintenant plus proche du niveau du public) correspondrait à l’endroit où se tenait l’interprète.

Un aspect notable de la façon dont cela a fonctionné dans une salle de cinéma ordinaire par rapport à Cannes est que lors de la première à Cannes, le public n’avait aucune idée que quelqu’un allait monter sur scène. AMC, quant à lui, l’a non seulement noté sur le site Web, mais a également mis un point d’honneur à projeter une carte avant la diffusion du film, alertant le public de l’élément de « participation en direct » à venir. Ce qui, compte tenu des histoires d’horreur réelles de films perturbés par des spectateurs non autorisés, semble être une sage précaution.

Si vous êtes curieux de savoir comment cela a fonctionné dehors de « The Ultimate Experience », une de mes amies a également vu le film en IMAX la semaine dernière, mais sans l’élément live (à sa grande déception). Au théâtre d’Alison, les lumières de la maison ne se sont jamais allumées pendant cette scène. Au lieu de cela, l’audio de la question du journaliste a été diffusé hors écran.

Pour mémoire, il n’y a pas eu de supplément pour le plaisir de « The Ultimate Experience » – les prix des billets sont bien sûr fluides en fonction du lieu et de l’heure, mais nos billets du samedi soir coûtent 24,49 $ chacun, ce qui est le prix standard IMAX à Los Angeles à ce point. C’est aussi le même prix pour ceux qui voient Mégalopole ce mardi prochain, à la même heure, au même théâtre, sera payant.