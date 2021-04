La finale de la série The Falcon et The Winter Soldier a apporté beaucoup de sensations fortes et a laissé les fans impatients pour une deuxième saison.

Le spin-off de Captain America TV sur Disney Plus se déroule six mois après Avengers Endgame et se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes dans une aventure qui teste leurs capacités et leur patience.

Que s’est-il passé sur la scène post-crédit?

La scène post-crédit montre l’ancienne agent du SHIELD Sharon Carter – qui était en fuite depuis qu’elle avait aidé Captain America et The Winter Solider dans le film Civil War – obtenant une grâce et son ancien travail.

Au cours de l’épisode, Carter avait révélé aux téléspectateurs qu’elle était l’énigmatique Power Broker qui était en charge du crime underground à Madripoor et avait essayé de recréer le super sérum.

Et bien qu’elle ait eu la chance de retourner au SHIELD, elle n’a montré aucun signe d’abandonner ses entreprises en tant que courtier en puissance, car les crédits de publication la montraient en train de téléphoner et en détaillant son intention d’accéder à la technologie du SHIELD pour ses entreprises commerciales. en tant que seigneur du crime.

Que s’est-il passé lors de la finale de la saison?

S’étant entraîné chez sa sœur dans l’épisode précédent, Sam Wilson s’est annoncé comme Captain America avec le bouclier et un nouveau costume.

Les Flag Smashers avaient déjà commencé leur complot contre les sénateurs et les politiciens qui votaient sur la réinstallation la semaine dernière – avec le dernier spectacle les voyant tenter de les kidnapper.

Sam, Bucky et l’ancien Captain America John Walker ont aidé à les sauver, combattant les super soldats.

Karli Morgenthau s’est échappée au milieu du chaos, seulement pour que Sharon Carter se mette en travers de son chemin.

C’est elle où Sharon s’est révélé être le Power Broker, les fans sachant déjà que Karli avait travaillé pour le seigneur du crime avant de voler le sérum.

Mais Karli a tiré sur l’ancien agent du SHIELD sur le côté, alors que Sam se précipitait pour éviter toute mort.

Après que le Falcon devenu Captain America ait refusé de la combattre, le chef de Flag Smasher a pointé son arme sur lui avec l’intention de le tuer.

Pourtant, Sharon lui a tiré dessus en premier, la tuant instantanément.

Les autres Flag Smashers ont été arrêtés par la police, mais le baron Zemo les a fait tuer par son serviteur.





Que se passera-t-il dans la saison 2?

Il n’y a pas eu de déclaration officielle sur une potentielle saison deux.

Cependant, les fans sont certains que le faucon et le soldat d’hiver reviendront après la fin et la scène post-crédit.

Si la saison deux a lieu, elle approfondira certainement la vie de Sharon Carter à Madripoor et révélera probablement son grand plan maintenant qu’elle est de retour avec le SHIELD.

Le nouveau rôle de Sam Wilson en tant que Captain America devrait également être exploré plus avant à la fin de l’émission en changeant son titre en « Captain America and The Winter Soldier ».