La scène ‘Darr’ où Sunny Deol poursuit Shah Rukh Khan est une œuvre d’art, voici pourquoi

Une scène du film “Darr” de Shah Rukh Khan en 1993 a forcé les gens à s’arrêter net pour s’émerveiller devant son art. Les films d’action de Bollywood ne sont plus grands sur le principe du moins c’est plus, mais c’est ce qui a rendu la scène de poursuite de Darr si excitante. Dans ce document, Sunny Deol poursuit SRK pendant plus de deux minutes avec rien d’autre qu’un tabla servant de score de fond. Il n’y a pas de cascade scandaleuse et la scène reste fermement ancrée dans la réalité. En fait, jusqu’en 2014, cette scène détenait le record de la plus longue séquence de poursuite à Bollywood, mais a ensuite été battue par “Kick” de Salman Khan, selon un rapport de l’International Business Times.

Sunny Deol court après SRK alors qu’il sprinte à travers la foule sur une route très fréquentée, le long de la plage de Juhu jusqu’à une ruelle encombrée de maisons. Quand, à un moment donné, SRK percute un poteau électrique, tout le monde le sent. C’est une voiture errante qui jette Sunny juste après qu’il ait réussi à attraper SRK par le col.

“CETTE. A ÉTÉ. CRU. COMME. F***. vraiment senti comme une poursuite. Gardez un œil sur le coup que Shah Rukh Khan prend sur le poteau, la chute du cascadeur et le mannequin cascadeur à la fin. Des trucs brillants !”, a écrit l’utilisateur de Twitter qui a partagé la scène.

“Merci pour le partage, des trucs vraiment mentaux, je ne sais pas de quel type de configuration de caméra il s’agissait (surtout pour les scènes de poursuite) et wow c’était en 1993 [sic]”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Cela me rend nostalgique de la vieille plage de Juhu où il y avait de l’espace entre les boutiques de pao bhaji!” un autre utilisateur a observé.

CETTE. A ÉTÉ. CRU. COMME. MERDE. vraiment senti comme une poursuite. gardez un œil sur le coup que shah rukh khan prend sur le poteau, la chute du cascadeur et le mannequin cascadeur à la fin. des trucs brillants ! pic.twitter.com/G8UMhcmS0X— Pramit (@pramitheus) 6 janvier 2023

Manmohan Singh. Je ne sais pas s’il y a des vidéos BTS à ce sujet.— Pramit (@pramitheus) 8 janvier 2023

Regardez la scène de poursuite dans le film Shiva de RGV tourné en 1990, où des hommes de main poursuivent Nagarjuna et sa nièce dans les ruelles de la vieille ville d’Hyderabad. Chair de poule garantie.— Varun Bapat (@ srihari1979) 7 janvier 2023

De plus, c’est vraiment incroyable que ce film ait deux poursuites en cours. — Titan Killing Long Term Booty Call (@kallamounee) 7 janvier 2023

Anecdote peu connue: c’était l’une des rares séquences à être tournée avec steadicam à l’époque. L’importation de steadicam a fortement augmenté après que Ram Gopal Varma l’ait utilisé pour une séquence de combat universitaire dans son Shiva révolutionnaire. 7 janvier 2023

