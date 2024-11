La scène culinaire de la ferme à l’assiette de Sacramento m’a époustouflé – et c’est le secret le mieux gardé de Californie

Quand je suis arrivé à Sacramento, j’avoue que je n’avais pas de grandes attentes. Je pensais trouver une ville typique de taille moyenne avec quelques bons endroits locaux, mais rien de comparable aux célèbres centres culinaires de Californie. Mais Sacramento m’a vite surpris, transformant mes hypothèses à chaque repas. Connue comme la « capitale de la ferme à l’assiette », cette ville ne se contente pas d’adopter des ingrédients frais et locaux : elle a construit toute une culture culinaire autour d’eux. Des bouchées fraîches de la ferme dans les restaurants animés du centre-ville au célèbre dîner Tower Bridge, qui rassemble les meilleurs chefs de la région pour un repas extraordinaire au-dessus de la rivière Sacramento, Sacramento s’est avéré être un paradis pour les gourmands que je n’avais pas vu venir. Si vous êtes amateur de cuisine innovante et d’origine locale, cette ville sous-estimée mérite une place sur votre liste de visites incontournables.

Dîner emblématique du Tower Bridge à Sacramento : un festin de la ferme à l’assiette pour une cause

Le dîner du Tower Bridge 2024 (Becca Blonde)

Organisé chaque mois de septembre sur le Tower Bridge en or métallique, le dîner Tower Bridge de Sacramento est l’événement phare qui donne vie à l’identité de la ferme à l’assiette de la ville. Cependant, obtenir une place pour ce spectaculaire dîner à plusieurs plats peut être un défi : les billets non disponibles via le parrainage sont minimes et partent rapidement car cet événement de collecte de fonds soutient les programmes culinaires et d’alphabétisation alimentaire locaux à travers le festival Farm-to-Fork et Visitez Sacramento. Avec de grands chefs préparant des plats directement sur le pont, ce dîner inoubliable sensibilise et finance l’engagement de Sacramento en faveur de pratiques alimentaires durables et la prochaine génération de talents culinaires.

Où manger à Sacramento : de la ferme à l’assiette aux saveurs mondiales

Le sandwich au poisson de Camden Spit & Larger est parfaitement croustillant et bien assaisonné. (Becca Blonde)

La scène culinaire de Sacramento se définit par son engagement en faveur d’ingrédients frais et durables et par l’approche innovante des saveurs de ses chefs. J’ai adoré la version raffinée du chef Oliver Ridgeway des plats d’inspiration britannique livrés avec une touche californienne au Camden Spit & Lager. Vous pouvez préparer un repas à partir des entrées ici, notamment d’excellentes huîtres du Pacifique réfrigérées avec mignonnette et sauce piquante Winston. Les spécialités du déjeuner incluent le sandwich au poisson croustillant et le hamburger CS&L. Au dîner, c’est le poulet rôti à la broche, parfaitement cuit et assaisonné. Ils proposent également des plats innovants à base de légumes.

Niché dans une caserne de pompiers de 1893 magnifiquement restaurée, Le B&L de Mulvaney est plus qu’un simple restaurant, c’est une institution de Sacramento. Fondé par le chef Patrick Mulvaney, cet endroit bien-aimé incarne la philosophie de la ferme à l’assiette de la ville avec un menu qui change quotidiennement, en fonction des ingrédients les plus frais provenant des fermes et des ranchs locaux. Un jour d’été, vous trouverez une côtelette de porc parfaitement rôtie avec des pêches grillées et de la roquette ; l’automne sera un risotto réconfortant à la courge musquée.

Un autre endroit que j’ai découvert était Canon. La carte est conçue pour le partage et met en valeur des associations inventives et savoureuses. Les assiettes de saison du chef Brad Cecchi utilisent des ingrédients régionaux, des accompagnements de légumes vibrants aux viandes joliment servies. J’ai aussi adoré les présentations artistiques et l’ambiance haut de gamme et décontractée.

La cuisine asiatique diversifiée de Sacramento : découverte du petit Saigon et des saveurs de Stockton Boulevard

Pho Bac Hoa Viet propose un menu complet avec de tout, des bols de vermicelles à d’excellents pho (Becca Blonde)

Au-delà de la ferme à l’assiette, Sacramento possède également une scène culinaire asiatique florissante, notamment en ce qui concerne la cuisine vietnamienne. La plupart des restaurants et entreprises vietnamiens sont situés dans le sud de Sacramento et sont concentrés le long de Stockton Boulevard, dans une zone connue sous le nom de Little Saigon. Ici, vous trouverez de tout, des cafés vietnamiens traditionnels aux maisons de pho animées, chacune offrant un avant-goût du patrimoine culinaire diversifié de Sacramento.

Quan Nem Ninh Hoaest connu pour son banh mi croustillant et son savoureux nem nuong (saucisse de porc grillée). Entre-temps, Com Tam Dat Thanhà la périphérie de Little Saigon, a été élu restaurant vietnamien le plus sous-estimé de la ville par le Abeille de Sacramento en 2024. Commandez du com tam, des assiettes de grains de riz fracturés servies avec des protéines comme un gâteau aux crevettes, des peaux de porc râpées et du poulet grillé. Pho Bac Hoa Viet propose un long menu avec de tout, des bols de vermicelles à un excellent pho pour plus de variété.

Choses à faire à Sacramento Au-delà de l’assiette

Strekoza2 via Getty Images

Sacramento offre de nombreuses possibilités à ceux qui cherchent à explorer au-delà de la scène culinaire. Avec ses bâtiments historiques de l’époque de la ruée vers l’or, le vieux Sacramento est un endroit amusant pour flâner dans les rues pavées et parcourir les boutiques uniques. À proximité, le California State Railroad Museum offre un regard intéressant sur l’histoire de l’État, tandis que le Crocker Art Museum abrite une remarquable collection d’art californien. Les amoureux de la nature pourront profiter de l’American River Parkway, qui propose des sentiers pédestres et cyclables pittoresques qui longent la rivière.

Où séjourner à Sacramento : du luxe boutique au confort classique

Niché à côté du Golden 1 Center, le Hôtel Kimpton Sawyer offre un luxe moderne avec une ambiance californienne cool. C’est là que les équipes de la NBA en visite séjournent habituellement en ville pour affronter les Sacramento Kings. La piscine sur le toit et les chambres spacieuses en font un excellent choix pour les voyageurs à la recherche d’un séjour haut de gamme au cœur de Sacramento. Les clients ont un accès facile aux restaurants et aux divertissements du centre-ville, faisant de cet hôtel une base idéale pour les gourmets. Kimpton est ma marque préférée qui accepte les animaux de compagnie si vous l’êtes voyager avec votre chien, comme je le fais habituellement. Ils ne facturent jamais de frais pour les animaux de compagnie et accueillent les chiots de toutes tailles. Si vous préférez voyager avec un chien mais que vous ne le pouvez pas, vous pouvez emprunter un ami végétal à la réception.

Cette boutique Hôtel Citoyeninstallé dans un bâtiment des années 1920 magnifiquement restauré, apporte un charme historique au centre-ville. Le Citizen Hotel allie l’élégance d’antan au confort moderne, et son restaurant, Grange, est l’un des points chauds de la ferme à l’assiette de Sacramento, offrant une expérience culinaire locale directement sur place.