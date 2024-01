La scène créative contemporaine japonaise se réunit à Paris / Pen ペン

Initié par le studio Sato Créatif, la première édition du festival Tokyosaï célèbre la culture contemporaine du Japon et de sa vibrante capitale. Ce rassemblement éclectique d’artistes aux sources d’inspiration et aux pratiques variées se déroule sur une long week-end animé aux Magasins Généraux à Paris, du 1er au 4 février 2024.

Un concept store vendant des jouets d’art et des objets design soigneusement sélectionnés par l’équipe de Tempura Des stands de magazines et de restauration animés par DokiDoki, le Café Shiba et La Maison du Saké seront également présents pour le plaisir des visiteurs. Voici un aperçu de la programmation de cet événement à la croisée de l’art numérique, du design et de la photographie.