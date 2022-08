La scène Ananya Panday-Vijay Deverakonda de ‘Liger’ a lancé un débat sur Twitter: ‘Qui est le pire?’

La vedette de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, “Liger”, réalisé par Puri Jagannadh, n’a pas réussi à se connecter avec les masses et les critiques. Alors que les critiques évaluent mal le film d’action dramatique récemment sorti, certains fans ont pris sur eux de faire savoir à tout le monde ce qu’ils n’aimaient pas au cinéma et malheureusement pour Panday et Deverakonda, cette liste semble être une affaire sans fin sur des médias sociaux.

“Le film est enfoui sous la médiocrité – une histoire romantique inutile, des chansons inutiles, un humour ringard en se moquant du bégaiement du personnage principal, des performances grinçantes, des manquements fréquents à la logique et le camée le plus risible de l’un des plus grands boxeurs du monde – Mike Tyson. Même le physique construit comme un tank de Deverakonda ne peut pas sauver ce film de sa propre stupidité », a écrit Sonil Dedhia, dans une critique de film pour News18.com.

Mais si vous pensiez que les critiques et les fans étaient un peu durs envers “Liger” et ses acteurs, un extrait hors contexte du film est devenu viral et cela n’aide pas non plus la cause.

Dans la scène désormais virale, on peut voir le personnage de Panday, Tanya, montrer peu ou pas d’émotions alors que Liger rugit littéralement pour lui avouer son amour. La différence frappante dans leurs niveaux d’énergie est assez évidente, même dans le clip de 23 secondes.

“Reine de l’expression Ananya Pandey”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant la vidéo.

Les gens n’ont pas manqué l’occasion de dunk sur Panday.

Ce n’est que plus tard que certains ont réalisé que les critiques visant uniquement Panday étaient injustes, car la prestation de Deverakonda dans ladite scène n’était pas non plus une œuvre d’art.

Si vous avez regardé le film, nous aimerions connaître votre point de vue sur “Liger”.

