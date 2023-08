La scène 212 à La Salle organise les auditions de « Falsettos » – Shaw Local

Les auditions pour la production hors-saison 2024 de Stage 212 « Falsettos », la comédie musicale hilarante, déchirante et unique sur la famille, les relations, les bar mitvah, le baseball et le sida, auront lieu le vendredi 8 septembre à 18 heures et le samedi 8 septembre à midi. 9, au théâtre, 700 First St. à La Salle. Les rappels sont prévus pour le dimanche 10 septembre.

Le réalisateur Reid Tomasson choisira sept interprètes dans divers rôles principaux et secondaires. Les auditeurs doivent préparer des extraits de deux chansons contrastées. Les coupures ne doivent pas durer plus d’une minute et être dans le style du spectacle. Une piste d’accompagnement est requise pour l’audition. Les chansons d’audition doivent être mémorisées. La lecture sur écran ou sur papier ne sera pas autorisée. Un cordon auxiliaire sera fourni pour lire la piste d’accompagnement.

Les soumissions de vidéos seront acceptées jusqu’au 9 septembre à midi. Aucune vidéo reçue après cette date ne sera prise en compte sans approbation préalable. Dans la soumission vidéo, veuillez inclure le nom, les chansons chantées et le rôle pour lequel auditionné. Les soumissions vidéo doivent être envoyées à [email protected].

Un formulaire d’audition complété est requis pour auditionner. Vous devrez remplir un formulaire même si vous envoyez une audition vidéo. Le formulaire, ainsi que d’autres informations importantes sur l’audition, peuvent être consultés sur le site Web de Stage 212 à l’adresse stage212.org. Aucune copie papier ne sera utilisée.

« Falsettos » contient du contenu et des thèmes pour adultes. Les questions peuvent être soumises à Tomasson à reidtom[email protected]. « Falsettos » sera présenté du 5 au 7 janvier.