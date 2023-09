La scène 212 à La Salle offrira un atelier de maquillage de scène – Shaw Local

La Scène 212 de La Salle propose un atelier de maquillage de scène pour enfants et adultes de 10 ans et plus, à 10 h le samedi 7 octobre.

Sous la direction de l’instructrice Narissa Keller, les participants apprendront de nombreuses techniques de maquillage de scène et d’effets spéciaux – juste à temps pour Halloween. Le coût de l’atelier est de 10 $ par personne. Les places sont limitées et une préinscription est requise. L’inscription et plus d’informations sont disponibles en ligne sur www.stage212.org.