La “Scaloneta” argentine a donné à Lionel Messi et Cie les bases de la gloire de la Coupe du monde

Lorsque l’Argentine affrontera le Honduras et la Jamaïque lors des prochains matches amicaux, il y aura peu de changements dans le Albiceleste équipe qui n’a pas perdu un match depuis plus de deux ans. Et pourquoi devrait-il y en avoir ? Depuis une défaite en demi-finale de la Copa America en 2019 contre le Brésil, l’équipe de Lionel Scaloni est restée invaincue en 33 matchs, a remporté la Copa 2021 pour son premier titre senior depuis 1993, s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 avec style et a battu l’Italie, championne d’Europe, en juin dans un match phare. à Wembley.

Ce serait remarquable en toutes circonstances. Mais c’est presque hors de l’échelle de l’extraordinaire quand on se souvient de deux choses. Tout d’abord, que l’Argentine a été un désastre absolu lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Deuxièmement, l’entraîneur recrue Lionel Scaloni a été nommé gardien provisoire à peu près parce qu’il remplissait les seuls critères à l’époque – il ne représentait pas un gros risque financier. Et maintenant, son équipe est appelée en Argentine “la Scaloneta” – la maison qu’il a construite.

L’Argentine avait auparavant fait un pari à long terme avec Jorge Sampaoli, très en vue et dynamique. C’était une catastrophe qu’il aurait fallu prévoir. L’Argentine n’avait tout simplement pas les défenseurs rapides et les gardiens du ballon nécessaires pour jouer à la manière de Sampaoli. L’équipe vieillissante s’est éloignée de la Russie, où elle a flirté avec l’élimination au premier tour. Avec un énorme gain, Sampaoli a été limogé. L’argent manquait, et c’est ainsi qu’arriva Scaloni. Il ne parlait pas comme un gardien.

“[World Cup finalists] La France et la Croatie ont volé le ballon et étaient en mesure de tirer en 3 ou 4 secondes”, a-t-il conclu après la Russie. “C’est comme ça que va le football, c’est le football que j’aime et le moment est venu de l’introduire en Argentine. . Nous allons être plus directs et verticaux.”

Lionel Scaloni a réorganisé la façon de jouer de l’Argentine, qui a déjà porté ses fruits. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Il y avait un problème évident avec cette approche. Ce n’est pas un modèle de jeu qui convient à Lionel Messi. Ça a mal commencé. Le premier match de compétition de Scaloni a été son match d’ouverture de la Copa America 2019 contre la Colombie. L’Argentine était toute tendue et facilement éliminée en route vers une défaite 2-0. Le reste de la compétition était les tentatives de l’Argentine d’évoluer vers une idée de jeu plus réalisable. Ils ont bien joué lors de cette défaite en demi-finale contre le Brésil. Mais avec Messi plus deux attaquants – Lautaro Martinez et Sergio Aguero – ils étaient très lourds et trop facilement frappés en contre-attaque.

Messi, cependant, était clairement à bord. Pour la première fois de sa carrière, jouer pour l’équipe nationale semblait être la chose la plus importante de sa carrière. Il était apparu comme une figure éloignée pour ses coéquipiers argentins, heureux dans son petit monde. Maintenant, il était une figure plus vocale et encourageante, intégrée au groupe comme jamais auparavant. Et au moment où les éliminatoires de la Coupe du monde sont arrivées, l’Argentine n’était pas verticale et directe. Ils formaient une équipe basée sur la possession, où le trio de milieu de terrain composé de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso pouvait dicter le rythme du jeu et amener Messi en jeu près du but adverse. C’est l’idée collective la plus cohérente que l’Argentine ait eu tout au long des longues journées internationales de Messi. Sur la chanson, une fois que le match s’est ouvert – comme la seconde mi-temps contre l’Italie à Wembley en juin – ils sont une joie à regarder.

La défense a longtemps été un problème clé. C’était certainement il y a quatre ans en Russie, et cela sera sûrement mis sous pression à certains moments au Qatar. Mais il y a eu une nouvelle confiance retrouvée depuis juin de l’année dernière lorsque le gardien Emiliano Martinez et le défenseur central Cristian Romero sont entrés ensemble dans l’équipe. Les statistiques sont certainement impressionnantes. Au cours des 12 derniers matchs, l’Argentine n’a encaissé que deux buts.

Il serait quelque peu surprenant que le Honduras le 23 septembre à Miami et la Jamaïque quatre jours plus tard dans le New Jersey aggravent ces chiffres. Mais ce n’est pas le sujet. Ce ne sont que des matchs d’échauffement, servant à rassembler le groupe et à faire des ajustements tardifs – il pourrait être intéressant, par exemple, de voir si Alexis Mac Allister de Brighton a une autre chance dans le rôle de milieu de terrain plus profond qu’il a joué dans le dernier match amical contre l’Estonie en juin.

Mais même une défaite choc à ces dates de la FIFA ne va pas faire dérailler le projet Scaloni et il est très peu probable qu’elle ait un effet sur la confiance alors que l’Argentine se prépare pour la Coupe du monde. Scaloni sait que son équipe doit perdre du temps – il cite l’Italie comme exemple, où une longue série sans défaite n’a pas suffi à les amener au Qatar. Étant donné le choix entre une longue séquence sans défaite et la victoire de la Coupe du monde le 18 décembre, il ne fait aucun doute que Scaloni choisirait. Peut-être qu’il peut avoir les deux.