La Scala répond à l’appel à “annuler” les compositeurs russes — RT Games & Culture

Le célèbre théâtre italien La Scala de Milan a insisté sur le fait que la culture russe ne devrait pas être « pénalisée » à cause de l’opération militaire contre Kiev. Il a défendu sa décision d’inclure les œuvres de compositeurs russes dans son nouveau programme après qu’un consul ukrainien les ait qualifiées d’instruments de la campagne de propagande de Moscou.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, Andrey Kartysh, consul général d’Ukraine à Milan, a envoyé une lettre au PDG de La Scala, Dominique Meyer, ainsi qu’au maire de Milan, Giuseppe Sala, et au chef de la région de Lombardie, Attilio Fontana, demandant à “examen” son programme pour la saison 2022-2023 afin d’éviter “éléments potentiels de propagande”.

Le diplomate a cité le « grande déception et regret » de la communauté ukrainienne en Italie. “La culture est utilisée par la Fédération de Russie pour donner du poids à ses affirmations de grandeur et de puissance”, il a écrit, arguant que “la complaisance avec sa propagande ne peut qu’alimenter l’image du régime [in Moscow] et, par extension, ses ambitions diaboliques et ses innombrables crimes.

La Scala prévoit de lancer sa nouvelle saison le 7 décembre avec l’opéra “Boris Godunov” du compositeur russe du XIXe siècle Modeste Moussorgski. L’opéra raconte l’histoire d’un tsar russe qui a régné pendant le temps des troubles, une période de bouleversements politiques et de turbulences au début du XVIIe siècle en Russie.

Le programme comprend également le ballet « Casse-Noisette », dont la partition a été écrite par Piotr Tchaïkovski, et un récital de la soprano russe Anna Netrebko.















Le directeur musical de La Scala, Riccardo Chailly, a défendu la décision de montrer “Boris Godunov” sur scène. “Enlever un chef-d’œuvre… c’est pénaliser la culture”, a-t-il soutenu, cité par le journal Corriere della Sera samedi.

“L’art ne doit pas payer les ravages de ce qui s’est passé après le 24 février”, Chailly, faisant référence à la date à laquelle la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin. Il a ajouté que rejeter les œuvres de Moussorgski ou du poète et romancier Alexandre Pouchkine reviendrait à rejeter les œuvres de Shakespeare ou de Dante.

Chailly a noté que l’opéra avait exprimé son soutien à l’Ukraine au début du conflit et avait collecté 380 000 € (393 000 $) pour les réfugiés ukrainiens en avril.

Le metteur en scène Francesco Micheli, qui siège au conseil d’administration de La Scala, a appelé la demande du consul général d’Ukraine “téméraire,” disant qu’il “ignore que l’opéra n’a aucun rapport avec la situation” dans son pays d’origine.

« Je pense que La Scala voit le programme comme un moyen de montrer la valeur unificatrice de la culture. C’est pourquoi La Scala doit être louée », a déclaré le sous-secrétaire d’État italien à la Culture, Vittorio Sgarbi.

Plusieurs événements culturels associés à la Russie ont été abandonnés en Occident en raison du conflit. En mars, l’Opéra national polonais de Varsovie a annulé la première de “Boris Godounov”, tandis que l’Orchestre philharmonique de Cardiff a retiré l'”Ouverture 1812″ de Tchaïkovski de ses concerts.