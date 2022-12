La Scala italienne ouvre la saison aux manifestations ukrainiennes

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, dans sa première sortie culturelle depuis son entrée en fonction, prévoit d’assister à la première de gala de La Scala à Milan avec le président italien Sergio Mattarella et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

MILAN – L’opéra le plus célèbre d’Italie, le Teatro alla Scala, ouvre sa nouvelle saison mercredi avec l’opéra russe “Boris Godounov”, une sélection qui a déclenché les protestations ukrainiennes contre l’événement culturel servant de victoire de propagande pour le Kremlin dans le contexte de l’invasion russe d’Ukraine.

Une lettre de protestation du consul d’Ukraine à Milan et une pétition de la diaspora ukrainienne n’ont pas réussi à convaincre le théâtre d’abandonner “Boris Godunov”. Les responsables de La Scala ont déclaré que le chef d’orchestre Riccardo Chailly avait choisi l’opéra comme ouverture de la saison 2022-23 il y a trois ans à la suggestion de la basse russe Ildar Abdrazakov.

Les responsables de La Scala ont déclaré qu’il était trop tard pour remplacer une production si longtemps en préparation et ont souligné que l’opéra du compositeur russe Modest Petrovic Musorgsky, basé sur une pièce du dramaturge russe Alexandre Pouchkine, démasque le prix dévastateur payé par un tsar russe pour le pouvoir absolu. .

« En faisant ‘Boris Godounov’, nous ne faisons pas de la propagande pour Poutine. … C’est un grand chef-d’œuvre de l’histoire de l’art”, a déclaré le directeur général de La Scala, Dominique Meyer, lors d’une récente conférence de presse. “Nous devons voir la différence entre la situation politique réelle et la Russie.”

“C’est un grand chef-d’œuvre de l’histoire de l’art”, a déclaré Meyer. « Je ne veux pas me cacher quand je lis Dostoïevski ou Pouchkine. Ce sont des chefs-d’œuvre que nous respectons tant. Rien dans cette production ne va à l’encontre de l’Ukraine.

« Je ne sais pas pourquoi les Italiens ont tendance à penser que la culture russe n’a rien à voir avec le gouvernement russe ou le peuple russe. Tout cela est lié à la mentalité médiévale qui a créé Poutine”, a déclaré Valeriya Kalchenko, originaire de la ville ukrainienne de Kharkiv et résidente de longue date de Milan qui a organisé une manifestation.

Les médias russes ont largement rapporté le projet de La Scala d’ouvrir sa saison avec “Boris Godunov”. Ils ont cité le vice-ministre italien de la Culture, Vittorio Sgarbi, qui a qualifié de stupides les demandes ukrainiennes de supprimer l’émission. Certains ont également cité les commentaires du chef d’orchestre Chailly, qui a déclaré qu’annuler Pouchkine et Moussorgski reviendrait à annuler Dante et Shakespeare et a soutenu que la politique ne devrait pas prévaloir sur la culture.