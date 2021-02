La saveur du whisky dépend également de la météo, tout comme le vin

Les différences de saveur du whisky peuvent être discernées uniquement en fonction de l’environnement dans lequel l’orge utilisée pour fabriquer le whisky est cultivée, suggère une nouvelle étude. Il s’agit de la première étude scientifique qui a révélé que les conditions environnementales, ou terroir, dans lesquelles l’orge est cultivée ont un impact sur la saveur du whisky, selon le chercheur Dustin Herb de l’Université d’État de l’Oregon.

«Comprendre le terroir est quelque chose qui implique beaucoup de recherche, beaucoup de temps et beaucoup de dévouement. Nos recherches montrent que les conditions environnementales dans lesquelles l’orge est cultivée ont un impact significatif », a déclaré Herb. Au départ, l’équipe s’est concentrée sur les contributions de l’orge à la saveur de la bière. Leurs recherches ont révélé des différences notables dans le goût des bières maltées à partir de variétés d’orge réputées pour leurs qualités gustatives.

Ensuite, l’équipe a tenté de répondre à la question de savoir si le terroir existe dans le whisky. Herb a conçu une étude, publiée dans la revue Foods, qui impliquait la plantation de deux variétés d’orge commerciales courantes en Irlande, Olympus et Laureate, dans deux environnements distincts – Athy, Co. Kildare et Buncloudy, Co. Wexford en 2017 et 2018.

Athy est un site à l’intérieur des terres et Buncloudy est un site côtier. Ils ont été sélectionnés en partie parce qu’ils ont des types de sol différents et des plages de températures et des niveaux de précipitations différents pendant la saison de croissance de l’orge. Les récoltes de chaque variété d’orge sur chaque site chaque année ont été récoltées, stockées, maltées et distillées de manière standardisée. Une fois distillé, le produit est appelé «new make spirit». (Il n’est pas appelé whisky tant qu’il n’a pas mûri dans un fût en bois pendant au moins trois ans.)

Les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse et le nez d’un panel sensoriel formé de six personnes pour déterminer les composés de l’orge qui ont le plus contribué à l’arôme du nouvel esprit de marque. Cette analyse, ainsi que d’autres analyses mathématiques et statistiques, a révélé que l’environnement dans lequel l’orge était cultivée avait une plus grande contribution à l’arôme du whisky que la variété de l’orge.

Dans Athy, il était plus positivement associé aux attributs sensoriels sucrés, céréaliers / granuleux, feints / terreux, huileux, savonneux, acides, rassis et moisis et dans Bunclody, il était plus associé aux fruits secs et aux attributs solvants.