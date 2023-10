Besoin de réparer votre appareil Samsung ? Pourquoi ne pas sauvegarder temporairement vos données dans le cloud avant de tenter vous-même ou de les envoyer à un technicien ? Samsung annoncé il a commencé à déployer une fonctionnalité de « sauvegarde temporaire dans le cloud » pour sélectionner les smartphones et les tablettes exécutant la dernière version de One UI 6. Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder des photos, des vidéos, des applications et des documents.

La sauvegarde dépend du fait que vous soyez connecté ou non Samsung Cloud via votre compte Samsung, élément nécessaire pour faire partie de l’écosystème de l’entreprise. Samsung affirme que ce service est gratuit, sans « limite de stockage totale », mais que la taille des fichiers individuels est limitée à 100 Go. Vous n’avez pas non plus besoin d’un PC ou d’un appareil tiers pour faciliter la sauvegarde, juste d’une connexion Wi-Fi solide.

Samsung vous donne exactement 30 jours pour restaurer ces données sur votre appareil, mais vous recevrez une notification une semaine avant la fin du délai de grâce. Comme pour toutes les situations de sauvegarde sur Android (c’est une taxe ennuyeuse), Samsung ne garantit pas que tout parviendra dans le coffre-fort. Les données restaurées varieront « en fonction des politiques de chaque application ».

Si vous utilisez un appareil Samsung, je vous implore d’exécuter plusieurs instances de sauvegarde si vous pouvez vous le permettre. Je synchronise des photos, des vidéos et des fichiers sur le Samsung Galaxy Z Fold 5 vers Samsung Cloud, Dropbox, OneDrive et Google. Chaque application dispose de paramètres que vous pouvez activer pour activer les sauvegardes chaque fois que vous disposez d’une connexion Wi-Fi stable. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Samsung propose cette fonctionnalité à titre d’essai depuis janvier dans le cadre de son programme convivial pour les techniciens. Mode de Maintenance. Google et Pomme fournissent également des versions de ce mode « mise en réparation » pour vous aider à préserver vos données, bien qu’Apple soit le seul à les sauvegarder temporairement.

Samsung vous encourage à utiliser cette fonctionnalité lors de la migration vers un autre appareil afin que les données soient sur un bloc-notes. Il promet que les données que vous sauvegardez ne contourneront pas le fichier dont vous aurez besoin pour restaurer votre précieux téléphone ou tablette.

Actuellement, Samsung déploie des sauvegardes temporaires dans le cloud pour ses utilisateurs coréens des Galaxy S et Galaxy Z. On ne sait toujours pas quand cela sera déployé sur les appareils aux États-Unis, mais généralement, ces fonctionnalités sont lancées à l’étranger avant d’être publiées aux États-Unis.