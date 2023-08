La sauvegarde des navires du canal de Panama perturbe les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les coûts

Les embouteillages sont un mauvais signe pour une économie mondiale qui a été ébranlée par les défis de la chaîne d’approvisionnement – ​​et pour les entreprises américaines en particulier. Environ 40 pour cent du trafic de conteneurs américain transite par le canal qui relie les océans Atlantique et Pacifique. La congestion fait grimper les prix du transport et entraîne des retards dans le transport des marchandises au moment même où les importateurs commencent à se préparer pour la période de Noël.

MEXICO — Des dizaines de navires reculent au canal de Panama, où les faibles niveaux d’eau liés à El Niño et au changement climatique ont conduit les autorités à restreindre les déplacements sur l’une des artères commerciales les plus importantes du monde.

Et les choses pourraient empirer.

« Nous avons toutes les conditions nécessaires pour répéter ce que nous avons eu en 2015-2016 », a déclaré Steven Paton, qui dirige le programme de surveillance environnementale au Smithsonian Tropical Research Institute. Ce fut l’une des périodes les plus sèches jamais enregistrées dans de nombreuses régions de ce pays d’Amérique centrale.

« Il y aura certainement des restrictions plus strictes » sur les navires traversant le canal au printemps prochain, la période la plus sèche de l’année, a-t-il déclaré.

Normalement, jusqu’à 90 navires attendent d’entrer dans le canal ; cette semaine, il y en avait plus de 120. Plus tôt ce mois-ci, pas moins de 160 navires étaient restés au ralenti.

La congestion s’ajoute aux goulots d’étranglement mondiaux causés par l’invasion russe de l’Ukraine et la pandémie de covid-19, a déclaré Abe Eshkenazi, PDG de l’Association for Supply Chain Management, basée à Chicago.

Le changement climatique assèche les lacs plus rapidement que ne le pensaient les scientifiques

Le Panama est habituellement considéré comme l’un des pays les plus humides du monde, avec une saison des pluies qui s’étend de mai à fin décembre. Mais la région du canal connaît l’une de ses années les plus sèches depuis le début de la tenue de registres il y a 143 ans, a déclaré Paton. Les précipitations autour de la voie navigable ont été inférieures à la moyenne à chaque fois mois depuis février.

Le coupable semble être El Niño, le phénomène météorologique de l’océan Pacifique qui apporte des conditions plus chaudes et plus sèches en Amérique centrale. Historiquement, des événements El Niño graves associés à un manque de précipitations se sont produits en moyenne une fois tous les 20 ans. Mais il s’agit du troisième événement de ce type en 25 ans, une anomalie qui, selon Paton, pourrait être liée au changement climatique.