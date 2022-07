La sauteure à la perche Sandi Morris prête à transformer un cauchemar olympique en or aux Mondiaux

La perchiste américaine Sandi Morris est sortie de la catastrophe olympique avec une nouvelle vision de la compétition, prête à se battre pour l’or alors que les Championnats du monde d’athlétisme débutent cette semaine à Eugene, en Oregon.

La double médaillée d’argent mondiale a vécu le pire cauchemar d’une athlète aux Jeux de Tokyo lorsque sa perche s’est cassée alors qu’elle était en l’air lors d’une tentative de ronde de qualification.

Elle n’a pas pu continuer dans la compétition en raison d’une blessure, ses espoirs de revenir sur le podium étant brisés après avoir remporté l’argent à Rio.

“Vivre une blessure aux Jeux olympiques a été un moment qui a changé ma vie parce que cela m’a fait réaliser : ‘D’accord, je viens de vivre à peu près la pire chose qui puisse vous arriver dans le sport, mais je vais bien'”, a-t-elle déclaré. Reuters lors d’un événement Puma House mercredi.

“C’est la clé, continuer à se lever et essayer à nouveau.”

Sa résilience a porté ses fruits en mars, lorsqu’elle a décroché son deuxième titre en salle à Belgrade, et elle est invaincue cette année en 11 rencontres.

Avec sa famille l’encourageant avec une foule locale, la joueuse de 30 ans a déclaré qu’elle croyait avoir de très bonnes chances de remporter la médaille d’or, après avoir produit un record mondial de 4,82 mètres aux championnats américains le mois dernier.

“Tant que je sais que j’ai fait du mieux que j’ai pu ce jour-là, je vais être d’accord avec ça”, a-t-elle déclaré. “Je dis cela par expérience : j’ai obtenu l’argent à Rio, j’ai obtenu l’argent à Londres 2017, j’ai obtenu l’argent à Doha 2019.”

Parmi ses challengers les plus coriaces, on attend sa compatriote et championne olympique Katie Nageotte, avec qui elle s’entraîne.

La joueuse de 31 ans a réalisé sa meilleure performance de 4,80 en février.

“Je crois que chaque chien aura sa journée si vous continuez à vous battre”, a déclaré Morris. “Alors c’est ce que je veux faire : je veux continuer à me battre et peut-être que ce chien aura sa journée.”

Les championnats du monde se dérouleront jusqu’au 24 juillet à Eugene, Oregon.

